En marge de la Nuit du Rugby où il fut élu meilleur joueur de la saison passée, le capitaine du XV de France Antoine Dupont s'est exprimé sur la défaite des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde avant d'évoquer les multiples projets qui l'animent, notamment dans l'optique des jeux Olympiques de Paris 2024.

Ça compte encore, ce genre de trophées ?

Je ne sais pas si ça compte mais en tout cas, ça valide le travail. L'important, ce n'est pas de réussir une saison mais de les enchaîner. Avec le Stade toulousain, on a la chance d'avoir pu gagner ces dernières saisons et ça se concrétise par ce trophée-là. Ça marque aussi la reconnaissance de mes pairs et ça veut dire beaucoup, pour moi, d'être estimé par les gens que j'affronte le week-end.

Comment allez-vous, sinon ?

Ça va, même si c'est toujours difficile de reparler de cette Coupe du monde. Il y a toujours des regrets qui reviennent et ils mettront du temps à partir... s'ils partent un jour. Retrouver le quotidien du club et les potes m'a fait du bien.

Pensez-vous encore souvent à la Coupe du monde ?

Ça nous arrive, évidemment. Les regrets qu'on aura, ils sont tellement grands... On ne va pas refaire le scénario du match mais préparés comme on l'était, finir où on a fini fut difficile. Ça fait donc du bien de basculer sur le club, aujourd'hui.

Comment avez-vous vécu les semaines ayant suivi l'élimination ?

J'ai ressenti le besoin de partir un peu et assez loin. J'ai eu besoin de déconnecter. Je n'avais pas envie de regarder la fin de la compétition, de voir une autre équipe soulever un trophée qu'on s'était tous imaginé soulever dans nos rêves. Mais le sport est fait de ces moments-là. Il faut savoir en sortir grandi.

Vous avez un autre objectif, désormais: participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024...

Ça fait plusieurs mois qu'on essaie, avec le club, la fédé et France 7, de pouvoir me donner l'opportunité et les moyens de tenter de participer à ces jeux olympiques. J'espère maintenant être performant et postuler.

Est-ce difficile de passer du 15 au 7 ?

Je vous le dirai dans quelques mois... Mais quand je vois les efforts que demande cette discipline, il va me falloir un temps d'adaptation, c'est certain.

Ce sont les JO qui vous font rêver ?

Il y a tellement de raisons... Pour tout fan de sport, les JO, ça reste mythique. Recevoir cet évènement en France sera une fête incroyable et pouvoir prétendre à une médaille olympique est un challenge hypermotivant.

Reviendrez-vous pour les phases finales du Top 14 ?

Oui, je ferai les phases finales avec le Stade toulousain et j'espère pouvoir à nouveau soulever ce Bouclier de Brennus. Je peux passer du temps avec le 7 mais aussi garder mes objectifs avec le Stade toulousain.

Avez-vous changé, ces derniers mois ?

On a tous pris en maturité et en expérience avec cette Coupe du monde. La première fois où j'ai participé à cette Nuit du Rugby, je n'avais ni autant de barbe, ni autant de matchs dans les pattes... On évolue, quoi...