Avec le départ de Melvyn Jaminet à Toulon et la blessure de Romain Ntamack, Toulouse recherche un joueur pour renforcer ses lignes arrières. Cela pourrait être Louis Carbonel.

Un jeu de chaises musicales est-il en train de se préparer en Top 14 ? L'arrière du Stade toulousain Melvyn Jaminet s'est engagé à Toulon avec effet immédiat. Le Stade toulousain, malgré un large effectif, perd donc un arrière de niveau international. Avec la blessure de Romain Ntamack, dont le retour ne se fera pas avant le printemps, il y a un manque. Surtout que plusieurs joueurs polyvalents sont actuellement blessés, comme Juan Cruz Mallia, et Antoine Dupont est obligé de jouer à l'ouverture, comme contre Castres, sachant que le capitaine du XV de France rejoindra le groupe de l'équipe nationale de rugby à sept en janvier. C'est pourquoi Toulouse réfléchit à prendre un joueur supplémentaire.

La mauvaise relation Collazo - Carbonel

Selon les informations de Midi Libre, il pourrait s'agir de Louis Carbonel. Le club haut-garonnais se serait renseigné ce dimanche sur la possibilité de la venue de l'ouvreur aux cinq capes chez les Bleus actuellement au MHR. Un timing qui ne doit rien au hasard. Ce dimanche, Bernard Laporte, nouvel homme fort de Montpellier, a nommé Patrice Collazo manager du staff qu'il a constitué. Or, quand ce dernier était à Toulon, club où jouait alors Louis Carbonel, la relation entre les deux hommes s'est mal terminée. Comme le rappelle le quotidien, l'ouvreur, avec d'autres coéquipiers, était allé voir le président du RCT Bernard Lemaître pour lui indiquer que Patrice Collazo n'était plus l'homme de la situation, et avait eu gain de cause. Pas sûr, donc, qu'ils souhaitent retravailler ensemble... Toulouse pourrait donc en profiter. Ce qui se ferait au grand dam des supporters de Toulon. Ils ont lancé une pétition afin de rapatrier le minot de la rade à Mayol. Affaire(s) à suivre...