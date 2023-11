En quête d’un centre pour remplacer Ramoka, le SUA est intéressé par le profil du centre du Stade toulousain, Simon Renda. L’ancien montois pourrait arriver en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Les Agenais ont souffert en Bretagne vendredi soir. Largement battus et apathiques dans le jeu, les Lot-et-Garonnais se déplaçaient sans plusieurs forces vives. Et notamment le joueur le plus utilisé jusqu’alors : Kolinio Ramoka. Le Fidjien souffre d’une rupture des ligaments croisés et ne devrait pas revenir cette saison.

Du coup, les dirigeants agenais se sont mis à la recherche d’un centre. Plusieurs CV sont arrivés au cours de la semaine. Selon nos informations, de nombreux profils dont ceux de Théo Dachary, Yan Lestrade ou Nicolas Freitas ont été étudiés. Mais aussi celui de Sio Tomkinson, suivi de près lors de la période estivale et qui a évolué sous les ordres de Barry Maddocks par le passé.

Simon Renda avec le maillot de Mont-de-Marsan

Mais, comme évoqué par Quidam l'Hebdo, c’est bien Simon Renda qui semble avoir une longueur d’avance. Nous sommes en mesure de confirmer ces informations puisque depuis jeudi soir, plusieurs sources concordantes s'accordent sur le fait que l'ancien montois est le profil prioritaire. Il débarquerait sous forme de prêt. Le joueur du Stade toulousain, JIFF, a pour lui le fait de connaître la Pro D2 pour avoir joué à Mont-de-Marsan. Il est aussi capable de couvrir les deux postes au centre et est disponible très rapidement. Joueur prometteur, il arrivera en fin de contrat en juin 2024. Une pige au SUA lui permettrait potentiellement de se relancer avant de rentrer à Toulouse… Ou de trouver un autre club.

Par ailleurs, au centre, Harry Sloan et Théo Belan arrivent en fin de contrat également. Pour l’heure, il semble peu probable que les deux hommes poursuivent l’aventure en Lot-et-Garonne.