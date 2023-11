La septième journée de Top 14 se joue ce week-end avec énormément de derbys. L'occasion de vous présenter les chiffres à connaître avant ces matchs si spéciaux.

3 succès de rang : le MHR reste sur trois victoires consécutives à Aimé-Giral

Le MHR serait-il la bête noire de son voisin catalan ? On n’en est pas loin. Car les Héraultais ont gagné leurs trois derniers déplacements à Aimé-Giral : en mars 2023 (22-23), en avril 2022 (13-23) et en septembre 2018 (20-23). Pour se venger, les Catalans s’étaient imposés au GGL Stadium en février 2019, et de façon plus confortable (10-28).

95 points encaissés : Pau est la meilleure défense du championnat

Avec seulement 95 points encaissés en six journées, la Section paloise possède la meilleure défense du Top 14. Bien aidé par l’apport monstrueux de ses troisième ligne et par l’occupation du terrain dictée par Joe Simmonds, les hommes de Sébastien Piqueronies ont encaissé trois points de moins que le Stade français. Il est intéressant de souligner que Bayonne, le futur adversaire de Pau, est lui la plus mauvaise attaque de Top 14 avec seulement 85 points inscrits. La logique sera-t-elle respectée samedi ?

Après plusieurs années compliquées du côté de Clermont, Samuel Ezeala revit depuis son arrivée à Pau \ud83d\udde3\ufe0fhttps://t.co/v0WSz0mrtm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 17, 2023

775 plaquages réussis : l’étrange paradoxe lyonnais

Ne cherchez pas : aucune équipe n’a plus plaqué que le Lou cette saison en Top 14, ni affiché un meilleur pourcentage de réussite global (qui avoisine 90 %). Et pourtant, en matière de points encaissés, Lyon est tout bonnement la 13e défense du Top 14 (28,3 points concédés par match). Preuve de la fâcheuse tendance des Rhodaniens à concéder des points trop faciles, comme face au Stade français…

10 : les rescapés toulonnais du succès face au Racing 92

Sur les vingt-trois éléments amenés à défendre la bannière frappée du muguet au Michelin, ils ne sont que dix à avoir participé à la victoire face aux Franciliens. Si on prend uniquement les titulaires de dimanche dernier, le chiffre tombe à quatre survivants (Dréan, Tuicuvu, Lolesio, et Selevasio Tolofua).

Nos pronos pour cette 7ème journée avec @ParionsSport ! Une seule victoire à l'extérieur \ud83d\udd2e



Les explications > https://t.co/f0qbf3Q86z pic.twitter.com/EwShvBjalI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 17, 2023

3 : Dupont de retour à Pierre-Fabre, acte III

Il a quitté le Tarn à l’été 2017 pour rejoindre Toulouse. Ce samedi soir, Antoine Dupont va retrouver les supporters castrais pour la troisième fois seulement depuis son départ. Une victoire et une défaite pour le capitaine des Bleus.

11 essais : l’Union Bordeaux-Bègles en manque d'efficacité

Le manque d’efficacité de l’Union Bordeaux-Bègles évoqué par Yannick Bru après la défaite à Pau est perceptible au nombre d’essais marqués depuis le début de la saison. Avec onze essais, l’UBB est seulement la onzième équipe de Top 14 dans le secteur offensif (neuvième en termes de points marqués).