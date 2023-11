Ce samedi, le président de la Fédération Française de Rugby Florian Grill a été la cible d'une enquête de Mediapart. Lors des auditions de la commission d’enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des fédérations sportives, Grill a été interrogé au sujet du partenariat entre la FFR et le groupe Altrad et aurait menti au sujet d'un supposé "appel d'offres". L'intéressé s'est défendu.

C'est sur X (ex-Twitter) que Florian Grill tentait de se défendre ce vendredi. "Je ne détiens aucune action du groupe Altrad, assurait le président de la Fédération Française de rugby. J’ai participé il y a des années à une augmentation de capital du club de Montpellier pour 20 000 euros quand il était en 2eme division !! J’ai bien sûr déclaré le tout au comité éthique de la FFR." La raison de cette justification publique est un article accusateur rédigé par Mediapart. Le média d'information numérique a ciblé le successeur de Bernard Laporte suite à ses prises de paroles lors des auditions de la commission d’enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des fédérations sportives.

Je ne détiens aucune action du groupe Altrad. J’ai participé il y a des années à une augmentation de capital du club de Montpellier pour 20 000 euros quand il était en 2eme division!! J’ai bien sûr déclaré le tout au comité éthique de la FFR. https://t.co/Ou94fhudyP — Florian Grill (@floriangrill) November 18, 2023

Grill possède des parts au MHR

Interrogé au sujet du partenariat entre la FFR et le groupe Altrad - qui s'est prolongé malgré la condamnation récente de Mohed Altrad et Bernard Laporte en première instance (un appel a été interjeté) pour des faits de corruption, prise illégale d’intérêts et trafic d’influence - Grill aurait déclaré que l’accord de 2018 n’était plus en vigueur mais qu’un nouveau se profilait à la suite d'un appel d'offres. Le problème, c'est que selon Mediapart, il n’y a pas eu d’appel d’offres et que des documents internes attesteraient que le nouveau partenariat résulte d’un accord de gré à gré. En plus, Grill aurait participé au vote ayant conduit à l'accord, contrairement à ce qu’il aurait dit devant la commission d’enquête parlementaire. Par la suite, Grill a reconnu l'abus de langage, rappelant que "L’emploi du terme “appel d’offres”, terme réservé aux procédures de passation de marchés des pouvoirs adjudicateurs, constitue un abus de langage qui visait cependant à retranscrire le fait que les opérations d’attribution des partenariats pour le cycle 2024/2028 ont bien été conduites au moyen d’une mise en concurrence d’acteurs du marché, dans un cadre au demeurant plus strict que le droit applicable qui autorisait une simple négociation de gré à gré".

La faute de Grill serait, selon Mediapart que le président détient une petite participation dans le Montpellier Hérault Rugby, le club dont l’actionnaire ultra-majoritaire est Mohed Altrad. D'où la fameuse réponse du président de la FFR citée plus haut.