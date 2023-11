Bastien Chalureau passera devant la cour d'appel de Toulouse ce mardi 14 novembre à 14 heures. Condamné à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence "commis en raison de la race ou de l'ethnie" en novembre 2020, le deuxième ligne du MHR et du XV de France avait fait appel de cette décision. Trois ans plus tard, il sera donc de retour devant la justice.

À l'aube d'un procès en appel qui risque de faire couler beaucoup d'encre, une mise au point s'impose. Retour sur les faits qui sont reprochés à Bastien Chalureau. Pour rappel, le deuxième ligne ayant fait appel de sa condamnation en première instance datant du 3 novembre 2020, il est toujours présumé innocent. Le soir du "drame" C'est dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 janvier 2020 que les faits auraient eu lieu. Alors que Bastien Chalureau, qui évoluait sous les couleurs du Stade toulousain à cette époque-là, était de sortie dans la ville rose, les choses auraient mal terminé. Non loin du parking Jean-Jaurès, une dispute aurait éclaté entre l'international et Yannick Larguet, ancien joueur de rugby professionnel passé par Grenoble, Brive, Colomiers ou encore Agen. Dépôt de plainte le lundi suivant Dans la foulée de cette agression présumée, Yannick Larguet porte plainte pour "violence sans incapacité en raison de la race". Bastien Chalureau est placé en garde à vue le mercredi. Deux victimes présumées sont identifiées. Pour Yannick Larguet, les violences présumées n'excèdent pas 8 jours d'incapacité. Pour le deuxième homme, les violences n'entraînent pas d'incapacités. Deux versions s'opposent Si Bastien Chalureau a reconnu les violences, il a toujours nié avoir tenu des propos racistes. De son côté, Yannick Larguet a réitéré ses accusations lors de la confrontation entre les deux hommes à l'occasion de l'audition du deuxième ligne. Alors que cette version a été confirmée par la deuxième victime présumée qui accompagnait Larguet, les deux autres personnes présentes aux côtés de Bastien Chalureau ce soir-là confirment la version du Montpelliérain. Condamné le 3 novembre 2020 Le 3 novembre 2020, Bastien Chalureau est condamné pour "violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime". Il écope de six mois de prison avec sursis ainsi qu'une interdiction de détenir une arme durant les cinq prochaines années. Le deuxième ligne fait appel de cette décision. Un passé qui refait surface à l'aube de la Coupe du monde Après des débuts compliqués dans le monde du rugby professionnel, Bastien Chalureau se fait sa place et saisi sa "deuxième chance" du côté de Montpellier. Il entre ensuite dans les radars du XV de France. Fabien Galthié décide de lui faire confiance. Le deuxième ligne est appelé par le sélectionneur des Bleus pour la première fois de sa carrière en novembre 2022. Il connaît sa première sélection face à l'Afrique du Sud. Il participe ensuite au Tournoi des 6 Nations avant de faire partie de l'aventure Coupe du monde. Il participe à trois des quatre matchs de la préparation et fera une apparition pendant le Mondial face à l'Uruguay. Mais avant ça, les médias généralistes et les politiques s'insurgent. Certains jugent "scandaleux" de voir un joueur condamné en première instance pour violences racistes en équipe de France. Bastien Chalureau prendra la parole le 4 septembre pour nier à nouveau les faits qui lui sont reprochés. "Je ne suis pas raciste", lâchait le deuxième ligne en pleurs devant la presse. Procès en appel fixé au 14 novembre 2023 La polémique s'estompe. La Coupe du monde se termine. Et nous voilà donc arrivé au 14 novembre 2023. Date à laquelle Bastien Chalureau se retrouvera devant la justice. Le procès en appel aura lieu à Toulouse ce mardi à 14 heures. À ce jour, ni la présence du Montpelliérain ni celle des victimes présumées ne sont assurées.