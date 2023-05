Brive n'a pas réussi à faire durer l'espoir d'un maintien un match de plus. Battus par des Castrais plus réalistes, les Corréziens joueront en Pro D2 la saison prochaine.

C’est vers 19 heures que le couperet est tombé sur le CA Brive. Dans un assourdissant silence et une ambiance de fin du monde. Les Corréziens évolueront en Pro D2 la saison prochaine, la faute à cette nouvelle défaite, la 18e de la saison, celle de trop. Patrice Collazo, le manager arrivé en décembre au chevet du club après le départ de Jeremy Davidson, n’a donc pas réussi sa "mission sauvetage", même s’il a su faire renaître l’espoir d’un maintien et le faire vivre jusqu’à cette avant-dernière journée fatale. C’est des larmes plein leurs bières que les supporters brivistes ont quitté leur enceinte de cœur après un poignant dernier tour d’honneur des joueurs. On a vu des larmes couler sur les joues de Saïd Hirèche, guerrier magnifique aux onze saisons passées à Brive. Le troisième ligne et capitaine du CAB connaîtra une nouvelle tempête dans le parcours cabossé de son équipe.

Une défaite face à Castres qui met fin aux derniers espoirs dans la course au maintien.#CABCO #WEARECAB pic.twitter.com/fUINCvnVS3 — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) May 13, 2023

Les Brivistes sont donc tombés samedi mais ils ont le mérite de l’avoir fait avec leurs convictions chevillées au corps. Les armes à la main. Alors que la possibilité d’un maintien avait été rendue encore plus hypothétique avant même le coup d’envoi par les Perpignanais, venus à bout de Toulouse, les Brivistes ont fait le choix du jeu. Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas vu les Corréziens se procurer autant d’occasions dans la zone de marque. Las, l’enjeu a rendu les doigts gourds et les esprits moins lucides au moment de conclure. Les protégés de Patrice Collazo ont gâché un nombre incalculable d’occasions, par maladresse, souvent ; par mauvais choix, parfois. "C’est peut-être le match où l’on a le plus créé, analysait le manager Patrice Collazo. Pour réussir un match de rugby, il faut deux choses : de l’engagement et de la précision. On a mis l’engagement mais pas la précision. C’est le match des occasions manquées, vraiment. On en a eu un paquet. Énormément. Ça prouve que nous étions prêts. Mais contre une équipe comme Castres il faut marquer sinon ils reviennent toujours. Voilà. Castres était finaliste il y a onze mois. Ce n’est pas devenu une équipe de « pipes » du jour au lendemain. Ils ont réussi leur partie, bravo à eux."

Patrice Collazo sera là en juillet

Le CA Brive va désormais s’attacher à finir la saison proprement. Cela passera par un déplacement à Toulouse la semaine prochaine qui pourrait permettre de conclure sur une note positive. Après ? L’heure sera à la remise en question. Patrice Collazo reprend : "ça fait cinq mois que je suis là mais j’ai l’impression que ça fait dix piges. Je ne vais pas dire que ce qu’il s’est passé avant mon arrivée n’est pas mon problème. Ce serait trop facile. Quand j’entraîne, j’aime bien prendre les inconvénients avant les avantages. Je suis arrivé fin décembre, on a amorcé quelque chose, on est retombé, finalement tout était trop fragile. Le problème ne date pas de début décembre, ni même de début septembre. Le problème vient de plus loin. Il reste un match à faire, on fera le bilan après, même si on a déjà commencé à tirer quelques enseignements. J’ai signé un contrat de dix-huit mois. C’est un groupe de mecs avec qui j’aime travailler car ils sont un peu « à part » et ils vivent le rugby d’une façon qui me plaît. J’ai dit au groupe que je serai là en Top 14 ou en Pro D2. Je prends la descente du club aussi pour moi. La mission sera de faire remonter Brive en Top 14. J’aime bien aller jusqu’au bout des choses."

Le modèle à suivre sera celui de la précédente descente qui avait été suivi d’une remontée immédiate. « On en parlera à l’entraînement le premier juillet. On a le temps de se projeter. Attention, cette saison, on ne nous a rien offert sur un plateau et ce sera pareil la saison prochaine. Partout où nous irons, nous serons accueillis comme il se doit. »

Reste à bien finir, se laver la tête et repartir au combat. On sait le faire à Brive.