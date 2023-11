Président du directoire de l’US Dax depuis le mois de juin dernier, Benjamin Gufflet est sur le point de devenir propriétaire du club de football de Châteauroux, en troisième division. Une transaction qui ne changerait rien à ses engagements dans les Landes.

L’information a été révélée par nos confrères de “la Nouvelle République”. Le club de football de Châteauroux, qui évolue actuellement en National (troisième étage, derrière la Ligue 1 et la Ligue 2), va changer de propriétaire dans les prochains jours. Les Saoudiens de United World (qui détenaient 90 % des actions de La Berrichonne) sont en train de vendre leurs parts à la holding Stratton Oakmont Sports (dont Benjamin Gufflet et Jean-Charles Vicard sont les propriétaires) et ses partenaires. Le premier cité préside ce fonds d’investissement, le second en est le directeur général.

Représentant de la sixième génération des Tonneliers Vicard, Jean-Charles Vicard (53 ans), ancien talonneur, passé par Cognac, Brive, La Rochelle ou Bourgoin, président de l’US Cognac (Nationale 2), travaille désormais dans le monde du vin. Il se lance donc dans l’aventure du ballon rond avec Gufflet, qui est président du directoire de l’US Dax depuis le mois de juin dernier. Un choix surprenant ?

S’il est né à Bordeaux, Benjamin Gufflet (44 ans) connaît bien la préfecture de l’Indre, grâce à sa maman qui en est originaire. “Je passais la plupart de mes vacances dans la famille, dans la Brenne ou à Châteauroux. Je me suis marié à Ruffec-le-Château, je viens le plus souvent possible, j’ai une grande famille et je suis amoureux de la région, disait-il le mois dernier à “la Nouvelle République”. J’ai du sang berrichon qui coule dans mes veines et j’en suis fier. J’en suis tellement fier que quand je joue au football dans l’équipe des Musclés bordelais, je porte le numéro 36…”

Aucun impact sur son engagement à Dax

Dans les faits, si Gufflet et ses partenaires sont tombés d’accord sur un montant avec les Saoudiens, la vente n’est pas encore totalement effective. Il faut, pour cela, que le Girondin apporte les garanties nécessaires, que le club passe devant la DNCG mardi prochain et que la Ligue valide le tout. Selon nos informations, cette acquisition à Châteauroux ne va avoir aucun impact sur son

engagement à Dax. Dans les Landes, les autres dirigeants de l’USD avaient été mis au courant de son intérêt pour le club de football. Gufflet est président du directoire de Dax, il compte le rester et poursuivre son projet avec le club rouge et blanc, tout en sachant qu’à Châteauroux, il n’aurait pas un rôle opérationnel et ne serait pas sur le terrain au quotidien.

Lorsque la vente sera totalement actée, il pourrait alors embrasser un rôle plus stratégique,

axé sur le développement. “Avec mon fonds d’investissement, Stratton Oakmont Sports, on est dans une stratégie de diversification et le foot fait partie de nos objectifs. La Berrichonne de Châteauroux, ça coche plein de cases. C’est une très belle marque, c’est un fleuron de la région, qui a un gros potentiel avec un centre d’entraînement magnifique, un stade et une pelouse exceptionnels. Nous, investisseurs, on y voit beaucoup de bonnes choses”, expliquait Gufflet, toujours à nos confrères de la Nouvelle-République. Ainsi, il se murmure que des passerelles pourraient être mises en place, au niveau des partenaires, entre La Berrichonne et l’US Dax.

Louis Nicollin a aussi été à la tête de deux clubs

Gufflet pourrait donc devenir, dans les prochains jours, un des premiers présidents encore en activité à être à la tête d’un club de rugby professionnel et de football. Dans le passé, Louis Nicollin, le boss du club de football de Montpellier, avait aussi été l’actionnaire majoritaire du MHR. C’était entre fin février et fin mai 2011, avant l’arrivée de Mohed Altrad. Plus près de nous, après avoir laissé le RCT avec qui il a tout gagné (février 2020), Mourad Boudjellal est devenu l'actionnaire majoritaire du Hyères 83 Football Club, qui évolue en National 2 (quatrième division).