L'arrière international Thomas Ramos est revenu sur l'élimination du XV de France en quart de finale du Mondial face à l'Afrique du Sud. De retour à la compétition avec le Stade toulousain, il regrette un léger manque d'ambition en deuxième période, évoque l'arbitrage et sa transformation contrée.

"On ne l'oubliera jamais". Thomas Ramos et les Bleus vivront longtemps avec cette infinie douleur, celle de ne pas avoir réussi à devenir champion du monde en France alors que le titre semblait promis aux protégés de Fabien Galthié. Dans L'Equipe, l'arrière international revient sur cette cruelle élimination en quart de finale du Mondial face à l'Afrique du Sud. "On aura toujours un petit pincement au cœur", avoue-t-il, avant d'évoquer les raisons, selon lui, de la défaite. "Les ballons hauts, on aurait pu et dû faire mieux. Il y a 14 points qui viennent de là. Tu le paies cash." Le numéro 15 des Bleus invoque aussi les choix en fin de match, et notamment celui de tenter la pénalité à la 72e minute au lieu d'aller en touche proche de l'en-but. "Peut-être qu'on aurait pu être un peu plus ambitieux quand on est quatre points derrière en allant en touche. On était vraiment costauds devant. On a pris les trois points. On ne va pas refaire l'histoire. On aurait peut-être pu marquer sur cette action où Etzebeth tape le ballon (dès le début du match, 6e minute). Ce sont des actions frustrantes."

À chaud, on avait certainement envie de se trouver l'excuse de l'arbitre

Le Toulousain a également donné son avis sur l'arbitrage controversé de Ben O'Keeffe et son équipe. "Quand tu revois le match, tu peux penser qu'il y a des actions qui auraient pu être mieux gérées, confesse-t-il, avant de préciser son propos. À chaud, tu peux être énervé, on avait certainement envie de se trouver cette excuse-là. Mais si on n'avait pas pris 19 points trop facilement, on n'en parlerait pas. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs."

Le discours de Ramos est clair : les Bleus peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et même si la transformation contrée par Kolbe coûte cher au moment de faire des comptes, la défaite trouve ses origines dans les points trop facilement laissés aux Springboks. D'ailleurs, l'international français a longuement pris le temps de revenir sur cette action peu commune. "J'ai d'abord un effet de surprise. Je me dis : mince, ça m'est arrivé ! On revoyant le match, je n'ai pas l'impression d'avoir changé quelque chose dans ma routine."

Ce sont deux points qui auraient pu nous faire gagner

Kolbe était-il dans la règle au moment de s'élancer ? "Quand tout le monde te dit : "il est parti avant", tu as envie de le dire aussi. Je crois que, selon la règle exacte, ses pieds doivent être derrière la ligne. Au moment où il part, il a le pied sur la ligne (World Rugby a d'ailleurs reconnu depuis une erreur d'arbitrage, N.D.L.R.). Mais, encore une fois, on peut incriminer Ben O'Keeffe. Mais si l'arbitre vidéo avait eu envie de revoir, ou avait revu l'image, et considéré qu'il y avait faute, il avait le temps d'appeler l'arbitre. C'était plus la responsabilité de l'arbitrage vidéo. Ce sont deux points qui auraient pu nous faire gagner..." Une action qui restera longtemps dans la tête du Toulousain, comme il le concède volontiers : "Partout où je vais, c'est la première chose dont on me parle. Ça va me suivre un moment."