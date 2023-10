La transformation de Thomas Ramos contrée par Cheslin Kolbe a fait le tour du monde. Une action qui prête à débat pour beaucoup de monde, mais pas pour Maxime Chalon, ancien arbitre de Top 14. Pour lui, le contre n'était pas valable et le coup de pied aurait dû être à retaper.

C'est une des actions qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir. Lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Afrique du Sud, la transformation de Thomas Ramos contrée par Cheslin Kolbe a fait débat. L'ailier des Boks a réussi à empêcher le buteur tricolore de marquer, après une course impressionnante depuis son en-but. Dans une rencontre où la performance de l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keeffe a été largement critiquée, notamment par le capitaine des Bleus Antoine Dupont, la situation en question a été vue est revue. La course de Kolbe était-elle légale ? Pas selon Maxime Chalon, ancien arbitre de Top 14.

"Il y a deux faits de jeu qui changent le match"



Le possible en-avant d'Etzebeth, Kolbe en avance sur son contre ? Beaucoup de questions se posent après l'élimination des Bleus en quart de finale de cette Coupe du monde. On en a parlé dans la Troisième Mi-temps. pic.twitter.com/2rIPs47Lnu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 16, 2023

"Le joueur doit partir derrière sa ligne de but "

Interrogé par RMC, l'officiel est clair : "La transformation devait être retapée avec interdiction de charge cette fois-ci. C'est la règle". L'explication était concise et précise : "Le joueur doit partir derrière sa ligne de but et déjà, il part en ayant le pied sur la ligne, donc sa position de départ est illégale. Ensuite, on voit clairement, avec d'autre ralentis, qu'il monte avant que le Français démarre sa course d'élan. Bouger le haut du corps ne suffit pas à donner le départ, il faut qu'il commence sa course d'élan en arrière ou en avant et là ce n'est pas le cas". Voilà un avis qui ne fera pas éteindre le feu de la polémique autour de ce quart de finale, remporté par les Springboks.