Après la belle victoire de Clermont à Montpellier, Christophe Urios et les dirigeants auvergnats vont trancher le sort de plusieurs joueurs en fin de contrat cette semaine. Onze clermontois sont concernés.

Les cris et chuchotements du marché des transferts ne sont jamais bien loin. Alors que Clermont vient de s'offrir Montpellier au GGL Stadium, la semaine risque d'être chargée en Auvergne. Derrière la préparation de la réception de Toulon (samedi, 17 heures), Christophe Urios et les dirigeants clermontois ont choisi la mi-novembre pour trancher le sort des derniers joueurs en fin de contrat. Selon nos informations, la date du 15 novembre a même été fixée pour prolonger, ou non, les onze Jaunards qui arrivent à la fin de leur bail en Auvergne.

Pour rappel, la gouvernance jaune et bleue a déjà entamé les grandes manœuvres bien avant le Movember. Lucas Dessaigne (2027), Irae Simone (2026+1), Alivereti Raka (2026), Alex Newsome (2026), Sébastien Bézy (2026), Léon Darricarrère (2027) ont tous prolongé leur contrat. Côté départs, l'ASM a officialisé la perte de Paul Jedrasiak à l'issue de la saison, alors que Daniel Bibi Biziwu devrait prendre la direction de Pau.

Moala en priorité, Tixeront en balance

Parmi les contrats expirants, le cas de George Moala détonne. Impressionnant depuis la reprise du Top 14, le centre tonguien n'en finit plus d'impressionner Christophe Urios et la Yellow Army malgré ses trente-trois bougies soufflées début novembre. Interrogé au sujet d'une prolongation avant la rencontre face à Bayonne, Moala avait préféré botter en touche avec un large sourire. "Si l'ASM me donne un million d'euros je signe tout de suite !". Meilleur Clermontois depuis la fin du Mondial, le Tonguien devrait logiquement être la priorité des dirigeants clermontois.

Killian Tixeront sera-t-il conservé par l'ASM ? Icon Sport - Icon Sport

Au centre, Julien Hériteau pourrait également continuer l'aventure en jaune et bleu. Titularisé deux fois de suite par Urios, l'ancien toulonnais plaît au manager clermontois au point d'avoir mis le capitaine Irae Simone hors groupe depuis la cuisante défaite à Lyon. Autre dossier chaud sur la table de Jean-Claude Pats, le président de Clermont, le cas de Killian Tixeront est sujet à discussions. L'enfant du club est à la croisée des chemins et les dernières semaines n'ont pas fait pencher la balance vers une prolongation ou un départ. Après deux performances mitigées à Lyon et Bayonne, l'ancien capitaine des Bleuets a fait une bonne entrée à Montpellier. De quoi faire la bascule ? Selon nos informations, l'ASM aurait néanmoins accéléré sur le cas "Tix" ces derniers jours. À l'instar de Tixeront, Giorgi Beria, Fritz Lee et Rabah Slimani sont dans l'attente.

Une année de plus pour Urdapilleta ?

Au poste d'ouvreur, Clermont n'a pas pu attirer dans ses filets Antoine Gibert ou Léo Berdeu. Les deux joueurs ont prolongé au Racing 92 et à Lyon, et la tendance serait donc à une prolongation de Benjamin Urdapillerta. L'Argentin dispose d'une année en option dans son contrat actuel et au vu d'un marché bouché chez les numéros 10, l'ancien castrais pourrait bien rempiler en Auvergne. À l'inverse, Jules Plisson et Marvin O'Connor ne devraient pas être conservés, eux qui ont été très peu utilisés par Christophe Urios cette saison.

Devant, l'arrivée prochaine de Barnabé Massa au talonnage pourrait priver Benjamin Boudou et/ou Yohan Beheregaray d'une prolongation. Chacun blessés, les Clermontois n'ont pas reçu d'offre à ce jour, tout comme Tomas Lavanini. Revenu ce lundi après une opération à l'œil, le deuxième ligne des Pumas devrait payer les arrivées d'Oskar Rixen et Thomas Ceyte la saison prochaine.