L'arrière du Castres olympique revient sur le joli succès bonifié du CO face à Oyonnax, qui permet au club tarnais de se tourner sereinement vers une réception du Stade toulousain samedi prochain, qui sera le climax du début de saison tarnais.

La victoire bonifiée fait du bien une semaine après la déconvenue à Paris et avant la réception du Stade toulousain ?

On savait que cela allait être un match âpre contre une équipe très structurée, qui n’était pas passée loin de gagner au Stade français. Nous sommes contents d’avoir gagné. On n’a jamais songé à prendre le bonus. On respectait beaucoup cette équipe. Le bonus que nous avons finalement obtenu est la cerise sur le gâteau. C’est forcément positif !

Quelle était la stratégie choisie pour aborder cette rencontre ?

Nous voulions les agresser d’entrée de jeu, prendre le match par le bon bout. On a su le faire. Dommage, notre discipline n’a pas été parfaite, nous leur avons donné quelques points lorsqu’ils sont parvenus à entrer dans notre camp. On a aussi parfois été imprécis techniquement, cela nous a empêchés d’aller au bout de certaines de nos actions. Ensuite, la pluie s’est invitée en deuxième période. On s’est adapté, avec beaucoup de jeu à zéro passe et de jeu au pied. Je félicite nos avants car nous avons retrouvé une conquête ce soir. Ils ont fait un superbe travail. Notre touche et notre mêlée ont été performantes.

Vous avez su marquer très tôt dans le match, dès la quatrième minute par Josaia Raisuqe. C’était l’entame idéale…

En effet, cela nous a mis sur de bons rails. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas marqué si vite dans un match. Ça facilite quand même pas mal la vie pour la suite du match.

La semaine prochaine, c’est le choc contre le Stade toulousain. Le rythme de la rencontre risque d’être différent …

On sait ce qui nous attend le week-end prochain. Ce n’est jamais facile de gérer deux réceptions d’affilée … Toulouse récupère tous ses internationaux… Cela va être un grand match. Il faut se remettre en question immédiatement, ce fut le discours du capitaine dans le vestiaire. On est dans une spirale de quatorze matchs, nous devons remettre l’ouvrage sur le métier dès lundi.

Quels sont les points à améliorer avant ce choc ?

Savoir se mettre à l’abri plus vite, éviter les petites scories qui ont pu polluer nos finitions contre Oyonnax.

Cette rencontre contre Oyonnax marquait aussi le retour des conditions hivernales avec une deuxième période jouée sous la pluie…

Oui, c’était le premier match avec le ballon mouillé. Il va falloir s’y attendre, maintenant nous allons vers le mauvais temps. Il va falloir être meilleur sur ce jeu-là aussi. C’était une des grandes forces du CO de savoir s’adapter aux conditions et je trouve qu’Oyonnax a gagné le bras de fer de l’occupation et de la pression. Il faudra voir à la vidéo mais j’ai deux ou trois jeux au pied en tête qui n’ont pas été bons, quelques ballons hauts mal négociés … Il faut travailler ces points-là pour améliorer notre jeu sous le déluge à l’avenir.