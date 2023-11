Les Castrais ont facilement dominé des Oyonnaxiens qui avaient fait tourner leur effectif. On peut dire qu’il n’y a pas eu match. Tyler Ardron, le numéro 8 canadien, a donné un vrai récital.

Les tops

Pierre Popelin

Le demi d’ouverture du CO montre de match en match qu’il a l’étoffe du Top 14. Il s’est signalé par ses qualités d'animateur. On l’a vu excellent sur l’essai de Cocagi qu’il a créé de toutes pièces en éliminant quatre défenseurs. Il est d’ores et déjà une satisfaction de la saison. On lui reprochera quelques coups de pied manqués. Mais le positif l’emporte largement sur le négatif.

Tyler Ardron

Le numéro 8 canadien a signé une prestation de toute beauté. Il a marqué directement sur sortie de mêlée, un essai à la Vunipola. Nous l’avons trouvé excellent dans le domaine aérien. Il a aussi fait du bon travail dans le jeu courant. On comprend pourquoi il est devenu une pièce maîtresse sous les ordres de Jeremy Davidson.

Nathanaël Hulleu

Le trois-quarts aile a plusieurs fois fait parler sa pointe de vitesse. Il a même marqué un superbe essai le long de la ligne de touche justement refusé pour un passage en touche. Mais on se dit que ce petit gabarit peut viser haut, très haut même.

Les flops

Tom Staniforth

On ne remet pas en cause sa vaillance et son goût du combat. Mais sa façon de défier l'adversaire en percussion en allant au sol et en s’isolant est devenu trop prévisible et les Oyonnaxiens l’avaient ciblé. Le deuxième ligne australien a été pénalisé pour avoir gardé deux ou trois ballons gardés au sol.

Sous la pluie, Castres s'est imposé sans trembler face à Oyonnax sur le score de 39-11. Les Tarnais ont même réussi à prendre le point de bonus offensif.



Ali Oz

Les entraîneurs du CO avaient procédé à onze changements, dont quasiment la totalité du pack. Ce n’était pas facile de s’exprimer dans ces conditions. Ali Oz, le pilier droit a plutôt souffert en mêlée. Il n’est sans doute pas le seul à blâmer, mais on attendait mieux de lui

Filimo Taofifenua

C’était sa première titularisation de la saison. Il n’avait plus joué depuis le 19 août (neuf minutes face à Clermont). Le numéro 8 n’a pas assez pesé sur les débats, surtout en début de match. Dans un collectif aussi renouvelé, ce n’était pas un cadeau qu’on lui a fait.

Jules Soulan

On attendait plus de lui pour mettre son équipe dans l’avancée. De son propre aveu, ses hésitations sur la première action ont pesé lourd. Dans un collectif nettement dominé sur les collisions et la prise de la ligne d’avantage, il n’a pas apporté l’étincelle souhaitée, ni su faire avancer son équipe en première mi-temps.