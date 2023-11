Une semaine après la lourde défaite concédée sur la pelouse du Stade français, le Castres Olympique s'est relancé ce samedi après-midi en battant largement l'Oyonnax Rugby 39-11, bonus à la clé, dans son antre du stade Pierre-Fabre. Le promu de l'Ain, qui avait fait tourner son effectif par rapport au succès contre le Stade rochelais, n'a jamais semblé en mesure de rapporter le moindre point.

Ce samedi après-midi, dans le cadre de la sixième journée de Top 14, le Castres Olympique se devait une revanche. Humiliés la semaine passée sur la pelouse du Stade français, les hommes de Jeremy Davidson devaient effectivement relancer la machine face au promu Oyonnax. Une équipe qui sort d'un exploit à domicile face au Stade rochelais, mais en cruel manque de confiance loin de son stade Charles-Mathon. Ainsi, tous les ingrédients étaient réunis pour permettre aux Tarnais de se relancer en faisant plaisir à leur public. Sans surprise, c'est ce qu'il s'est passé à Pierre-Fabre, où plus de 10 500 supporters du CO s'étaient massés par une après-midi pluvieuse.

Dès le lancement de la partie, les Olympiens se mettaient sur les rails du succès avec un bon jeu au pied mettant sous pression Jules Soulan, l'ouvreur de l'Oyonnax Rugby. Coupable d'un en-avant (2e), ce dernier ouvrait alors la boîte de Pandore à ses adversaires puisque, dans la continuité, Ali Oz perdait ses appuis sur la mêlée (3e) et le CO allait en touche dans les 22 mètres aindinois. Après le lancer de Loris Zarantonello, Mathieu Babillot perçait et échouait à quelques centimètres de la ligne. Rapidement, dans le fermé, Josaia Raisuqe était servi et, lancé, il venait dominer Joe Ravouvou pour aller marquer le premier essai du match (7-0, 5e).

La suite de cette entame n'allait pas être d'un meilleur acabit pour les Oyonnaxiens puisque le CO revenait dans ses 22 mètres via une pénaltouche (7e) puis obtenait une bonne pénalité à la suite d'une mêlée (13e). En confiance, Pierre Popelin, le buteur castrais, décidait de la tenter et donnait dix longueurs d'avance à son équipe (10-0, 14e). Un scénario qui mettait en rage, après le coup de sifflet final, Kévin Lebreton, troisième ligne d'Oyo : "On ne peut pas commencer un match en prenant 10-0 puis en rentrant seulement après dans la partie, pestait-il au micro du diffuseur. Il y a trop de petites erreurs si on veut espérer quelque chose à l'extérieur dans ce championnat. On laisse trop d'énergie en courant après le score !" Il faut dire qu'Oyonnax n'a pas encore ramené un seul point en déplacement cette saison et que ce match, donc, a allongé cette terrible série.

Le festival de Pierre Popelin

Pourtant, après la grosse entame castraise, les Aindinois ont tenté de revenir dans la partie en profitant de l'indiscipline adverse. Jules Soulan y allait de sa pénalité (10-3, 24e), mais ce travail était anéanti par l'essai inscrit par Andrea Cocagi. À la réception d'un jeu au pied moyen d'Oyonnax, Pierre Popelin réceptionnait le ballon puis, de plusieurs crochets magistraux, réalisait un festival au milieu de la défense adverse avant de lancer son coéquipier dans l'en-but (15-3, 25e). Un altruisme payant, mais les visiteurs, sur un maul formé après une touche, parvenaient à aller marquer son seul essai du match dans la foulée par Benjamin Geledan (15-8, 28e). Finalement, après un échange d'amabilité au but, les deux équipes semblaient se diriger vers un retour aux vestiaires séparés de sept longues (18-11, 33e). C'était sans compter sur le Canadien Tyrel Ardron qui, en sortie de mêlée sous les perches, venait, en force, marquer le troisième essai tarnais du premier acte (25-11, 40e). À la pause, alors que la pluie commençait à tomber fort, les Castrais avaient fait la différence.

