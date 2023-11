Pour leur retour à Pierre-Fabre samedi, les Tarnais affronteront Oyonnax. Ils seront menés par Tyler Ardron, le troisième ligne canadien dont le club a annoncé la prolongation jusqu'en 2026 mercredi.

C'est la bonne nouvelle du début de semaine du côté du Levézou, le camp d'entraînement du Castres olympique. Le troisième ligne canadien de 32 ans, Tyler Ardron, a prolongé son bail auprès du club tarnais pour deux saisons supplémentaires, paraphant un nouveau contrat le liant au CO jusqu'en 2026. " J’ai choisi de continuer l’aventure au CO car c’est un club ambitieux, je suis convaincu qu’on a un groupe qui peut faire de grandes choses, c’est la raison principale pour laquelle j’ai choisi de prolonger. J’apprécie la ville, les supporters et l’ensemble du club donc je voulais vraiment poursuivre mon chemin ici. Je parle de mieux en mieux le français, ce qui facilite mon intégration. Le Castres Olympique, c’est le club qui m’a donné l’opportunité de venir jouer en France donc merci au CO et aux supporters, je suis devenu un vrai castrais (rires).”

Le troisième ligne de 32 ans sera l'un des fers de lance de la formation castraise samedi pour recevoir Oyonnax, à l'heure du premier match à Pierre-Fabre depuis près de deux mois, Coupe du monde oblige. Et l'équipe aura fort à faire. En effet, il faudra faire oublier le dernier match à Paris, où les Tarnais ont reçu la première "claque" de leur saison après un début d'exercice relativement maîtrisé (trois victoires, une défaite bonifiée avant la défaite à Jean-Bouin 39-16). Le géant canadien n'est pas inquiet pour autant et plaide l'accident de parcours : "Je pense que les saisons de Top 14 sont très longues et toutes les équipes ont des petits trous d'air. Ce n'est pas très grave, je crois, à partir du moment où l'on arrive à rebondir très vite." L'objectif face à Oyonnax sera évident de relancer la machine par un succès. "Mine de rien, quand on arrive à rester maître à domicile, la route est moins longue pour accrocher une éventuelle qualification, explique Ardron. On doit gagner chez nous !" Pas question pour autant de prendre de haut les Oyomen, à une semaine de recevoir le Stade toulousain. "Oyonnax est une équipe très structurée, avec beaucoup de bons joueurs qui sont très performants sur les fondamentaux, prévient le Canadien. Je pense que c'est un match qui va mettre longtemps à se décanter. C'est vraiment une belle et bonne équipe, il faut rester concentrés sur Oyonnax et ne pas penser au Stade toulousain." Pour ceux qui en doutaient, le Top 14 est bel et bien de retour !