Interrogé sur RMC, l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert est revenu sur les quelques jours difficiles qui ont suivi le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud dimanche soir. Il avoue ressasser plusieurs actions.

La défaite du XV de France dès les quarts de finale de "sa" Coupe du monde a amené un sentiment de déprime générale dans l'Hexagone. Les plusieurs jours qui ont suivi le match ont ainsi été durs pour le public mais aussi évidemment les joueurs français. Toujours obnubilés par cette défaite, certains ne cachent pas leur tristesse. C'est le cas de Mattheu Jalibert. L'ouvreur des Bleus était ce mercredi l'invité du Moscato Show, sur RMC et a évoqué les sentiments qui l'animent : "C'est très compliqué. Après autant de travail de sacrifices, s'arrêter comme ça est un gros vide. Il y a beaucoup de tristesse et de frustration. Ce n'est pas facile mais la vie continue."

"J'ai des flashs du match"

Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles confie repenser constamment au match et à toutes les situations qui auraient pu être mieux gérées. Auteur d'une partition faite de hauts et de bas, Jalibert a notamment marqué par sa touche trouvée... derrière lui à la 56e minute. "Le problème, c'est que dès que je me retrouve seul, j'ai des flashs du match, je me dis que nous aurions pu faire les choses différemment". Ses regrets ? "De ne pas avoir réussi à tuer le match plus tôt. En première mi-temps, nous étions vraiment bien, nous dominions mais nous prenons trois essais à zéro passe. Ils ont été opportunistes. S'il y a 21-0 à la 30e minute, il n'y a rien à dire."

Avouant ne pas avoir revu le match, Jalibert concédait que la blessure était encore trop vive. Ce quart de finale de Coupe du monde n'a pas fini de le hanter, comme pour tous les joueurs français présents sur la pelouse du Stade de France dimanche soir...