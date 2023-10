Karim Ghezal fait le bilan. Le co-entraîneur des avants du XV de France jusqu'à ce fameux quart de finale face à l'Afrique du Sud, revient sur son aventure en Bleu longue de quatre années dans une interview accordée à nos confrères de L'Équipe. Il évoque ses frustrations, notamment celle de ne pas avoir pu faire lancer en touche son demi de mêlée dans une potentielle finale de Coupe du monde...

Vous avez l'image en tête ? Antoine Dupont, à la 78e minute de la finale de la Coupe du monde, positionné sur la ligne de touche, s'apprêtant à lancer le ballon dans les 22 mètres adverse en position de talonneur pour créer un maul inédit : c'est l'une des frustrations de Karim Ghezal, l'ancien co-entraîneur des avants du XV de France spécialiste de la touche, qui a évoqué l'élimination des Bleus dans une interview à L'Équipe. "Là où je suis frustré, c'est que j'avais prévu de faire lancer le numéro 9 si on avait affronté les All Blacks en finale parce qu'ils ne défendent pas en l'air près des lignes. On l'avait travaillé cet été. On aurait pu faire des mauls avec un joueur de plus avec le talonneur directement au relais plutôt qu'au lancer. Sinon, tout ce que j'avais en tête, je l'ai fait. Donc non, je n'ai pas de regrets."

Ghezal ne charge pas l'arbitrage

Le futur entraîneur du Stade français (il commencera sa mission le 1er novembre avec Laurent Labit) avoue aussi avoir revu la rencontre six fois. "J'avais besoin de revoir des choses que j'avais en tête pendant le match" justifie-t-il. La conclusion ? "Il nous a manqué les dix dernières minutes pour que ça bascule de notre côté." Quid de l'arbitrage de Ben O'Keeffe, largement commenté depuis 10 jours ? L'ancien entraîneur du Lou refuse de charger le Néo-Zélandais, préférant trouver les raisons de l'élimination dans la performance de son équipe : "À partir du moment où tu prends quatre essais valables, ça veut dire que tu as de quoi chercher (les raisons de la défaite) dans ta propre performance."

Désormais, l'ancien deuxième ligne est concentré sur sa prochaine mission : gagner avec le Stade français, qui n'a plus remporté de titre depuis le Bouclier de Brennus en 2015. "Tout ce que j'ai vécu depuis quatre ans est une expérience incroyable. J'ai hâte de continuer à progresser en tant que coach. Je veux m'intégrer dans ce club historique et atypique." Il avoue ne pas être "encore prêt pour être tout seul". Cela tombe bien, il ne le sera pas, l'expérimenté Laurent Labit sera à ses côtés : "Il y a encore plein de choses que je ne maîtrise pas. Et Laurent est la personne idéale parce qu'il est très carré et qu'il a quinze ans d'expérience."