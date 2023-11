Contre Oyonnax, le Stade rochelais a perdu son 4e match en 5 journées. Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes parlent d'un début de saison cauchemardesque et s'interrogent sur l'absence prolongée des internationaux qui n'ont pas beaucoup joué pendant la Coupe du monde.

Le Stade rochelais est en difficulté depuis le début de la saison. Quatre défaites en cinq journées, les Maritimes sont douzièmes au classement, et la dernière sortie de route en date sur la pelouse d'Oyonnax a provoqué la colère du manager Ronan O'Gara. "L’équipe qui en avait le plus envie a gagné. Nous n’avons pas été en mesure de jouer plus de six phases. Parmi les explications il y a les ballons perdus, les lancers pas droits, les mêlées pénalisées, le jeu au pied déficient, notre incapacité à lancer le jeu. Quand on est à l’extérieur on ne peut pas jouer comme cela. Tout cela me laisse énervé, déçu, frustré."

L'émission La Troisième mi-temps est forcément revenu sur ce début de saison très difficile des doubles champions d'Europe. S'il faut raison garder en rappelant que beaucoup d'internationaux n'ont pas repris la compétition, cette gestion des joueurs présents à la Coupe du monde fut aussi le sujet du débat. Si pour certains, les raisons sont logiques, d'autres n'ont pas beaucoup joué durant le Mondial et manquent cruellement à l'effectif rochelais.