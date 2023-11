Le manager de La Rochelle Ronan O'Gara a accusé le coup après la défaite des siens à Oyonnax (19-17). Il affichait son inquiétude après cette troisième défaite de suite.

À Oyonnax, La Rochelle a concédé sa quatrième défaite en cinq matchs. Quel est votre état d’esprit?

Je pense à nos supporters qui, dans des conditions difficiles, ont fait beaucoup de route pour assister à un match comme celui-là. Après notre défaite face à Castres j’attendais plus d’aggressivité, plus de précision dans notre jeu. Au final certains n’ont pas été au niveau. Il n’y a pas eu assez d’envie, trop d’indiscipline.

Êtes-vous inquiet?

L’inquiétude est une émotion et laisser la place à l’émotion constitue une perte d’énergie. Avec mon vécu je sais que le plus important est de continuer à travailler ensemble. On ne peut pas jouer comme cela, on ne peut pas avoir un jeu au pied comme cela, mais le premier responsable c’est moi.

Oyonnax s'impose face à des Rochelais fébriles !



Le résumé > https://t.co/WHO96yhqtf pic.twitter.com/70cJqQ8hKq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Comment vivez-vous ce début de saison compliqué ?

C’est une période difficile, mais c’est aussi une période très intéressante, très enrichissante. Depuis le début du championnat j’ai appris beaucoup…avec des surprises, pas toutes bonnes.

Comment expliquez-vous votre défaite chez le promu ?

Le rugby est un sport de combat, surtout quand on vient jouer à Oyonnax. L’équipe qui en avait le plus envie a gagné. Nous n’avons pas été en mesure de jouer plus de six phases. Parmi les explications il y a les ballons perdus, les lancers pas droits, les mêlées pénalisées, le jeu au pied déficient, notre incapacité à lancer le jeu. Quand on est à l’extérieur on ne peut pas jouer comme cela. Tout cela me laisse énervé, déçu, frustré.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Compte tenu de notre début de saison, il est évident que nous allons devoir nous révolter très vite. On verra en début de semaine qui est apte. Des choses doivent changer sans attendre…j’espère que ce ne sera pas l’entraîneur.