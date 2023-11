Pour sa première victoire de la saison, l'USAP a pu compter sur un Posolo Tuilagi en grande forme ! Avec cette prestation, le deuxième ligne catalan a marqué les esprits.

Le match venait de se terminer et les Catalans, soulagés d’avoir remporté leur première victoire de la saison, s’étaient unis en cercle autour de leur capitaine Mathieu Acébès. Ce dernier en appelait à une valeur cardinale dans notre jeu, l’humilité. Mais il en profitait également pour distribuer quelques bons points à ses coéquipiers. Et comme par hasard, il commença par son deuxième ligne : "Félicitations à tous ceux qui ont joué 80 minutes, qui ont sauté partout. Je pense à Posolo (Tuilagi), énorme ! Alan (Brazo), énorme !" hurlait le centre catalan. Et ce dernier n’avait pas tort : son jeune deuxième ligne venait de réaliser un match… énorme. Du haut de ses 19 ans, Posolo Tuilagi (1,92 m, 145 kg) a aidé son pack à tenir la baraque face à un RCT renforcé par tous ses internationaux.

Je préfère vraiment l’avoir à côté de moi plutôt qu’en face

Comme le flanker Alan Brazo, il fut même contraint de tenir 80 minutes. Après le match, son coéquipier flanker saluait même sa performance : "C’est très bien que Posolo ait tenu l’intégralité de la rencontre. Je pense qu’il n’en était pas capable il y a un an, surtout avec cette intensité. En plus, on peut voir qu’il est davantage attendu maintenant. Il n’est plus une découverte. Tout le monde le connaît donc c’est plus dur pour lui mais il y parvient quand même. Il n’y a pas de hasard : il travaille dur et je préfère vraiment l’avoir à côté de moi plutôt qu’en face."

Perpignan s'offre sa première victoire de la saison contre Toulon \ud83d\udc4d



On ne peut que donner raison à Brazo, tant Posolo Tuilagi a brillé dans tous les secteurs. En défense, il a eu un bel abattage (11 interventions, deuxième meilleur plaqueur derrière Velarte) et s’est montré percutant, à l’image de son tampon sur l’arrière toulonnais Aymeric Luc dès la onzième minute. Impressionnant d’endurance, le jeune Tuilagi s’est également illustré balle en main, où il a multiplié les efforts pour se proposer en tant que premier porteur. Un rôle dans lequel même si on l’attend, il s’est montré dominant avec trois plaquages cassés.