L’Usap a décroché sa première victoire de la saison grâce à un grand Posolo Tuilagi, une charnière performante et un Tommaso Allan précis au pied. En face, seul l’arrière Aymeric Luc s’est illustré, notamment en première mi-temps jusqu’à ce que l’indiscipline de son équipe ne vienne tout gâcher.

Les Tops

Lucas Velarte

Déjà auteur de deux essais la semaine dernière contre la Section Paloise, le talonneur qui se reconvertit en troisième ligne centre a encore frappé samedi soir à Aimé-Giral. Entré précocément en jeu pour pallier la blessure de Joaquin Oviedo, Velarte a apporté toute son énergie à un pack catalan qui en avait bien besoin face à Toulon. Il marqua en terminant le travail initié par ce diable de Tom Ecochard qui se faufila entre les Toulonnais en jouant une pénalité rapide à dix mètres de la ligne.

Tommaso Allan

Dans un match qui s’annonçait sous haute tension, le buteur de l’Usap n’a pas tremblé en convertissant la grande majorité des occasions de son équipe soit quatorze points : quatre pénalités et une transformation. Mention spéciale à la charnière Ecochard-McIntyre qui a signé elle aussi un grand match.

Posolo Tuilagi

Quel match du jeune et colossal descendant de Henry Tuilagi ! Admirable d’endurance malgré son gabarit, le jeune Posolo a remué de la viande toulonnaise tout au long de la partie, si bien qu’il a disputé l’intégralité de la rencontre. On l’a vu charger sans relâche la défense varoise, sans jamais ménager ses efforts en défense à l’image de ses 11 plaquages effectués.

Aymeric Luc

L’arrière toulonnais a réalisé sur la pelouse d’Aimé-Giral son meilleur match de ce début de saison. Il a été directement impliqué sur le premier essai marqué par Charles Ollivon puisque c’est lui qui mit sur orbite Waisea qui perça sur 70 mètres. Il marqua aussi le deuxième essai de son équipe en venant à hauteur de son coéquipier fidjien. On l’a aussi vu très sûr sous les ballons hauts, et très inspiré dans ses relances où il trouva souvent les rares espaces laissés par la défense toulonnaise. A son débit, il a été moins en vue en deuxième mi-temps. Logique puisque l’indiscipline de son équipe l’a privé de ballons.

Les Flops

Teddy Baubigny

Le capitaine du RCT a été à l’image de son équipe : combatif et opiniâtre mais trop indiscipliné. Une indiscipline qui explique en grande partie le RCT n’est pas reparti de la Catalogne avec une nouvelle victoire qui lui tendait les bras. Plutôt bon dans le jeu courant, Baubigny a concédé trois pénalités à lui seul, pour un total de onze sanctions contre son équipe.

Brian Alainu’uese

Le géant samoan a clairement souffert de la comparaison avec son coéquipier Daniel Halagahu, impressionnant d’activité samedi soir. A la mi-temps, il affichait déjà trois plaquages manqués pour six réalisés. Certes, il s’est concentré sur les tâches de l’ombre et ne fut pas étranger à la domination des Toulonnais dans le jeu au sol en première mi-temps, mais son activité et son efficacité balle en main ont été inférieures à ses standards.

Jeronimo de la Fuente

S’il a plutôt brillé sur le plan offensif, comme toute sa ligne d’attaque, le centre des Pumas est passé à côté en défense. Celui qui faisait là son retour après la Coupe du monde a souffert face aux centres toulonnais Paia’aua et Waisea, eux aussi ex-Mondialistes et a manqué pas moins de quatre plaquages.