Dans cette rencontre serrée et parfois décousue, l'ouvreur anglais Joe Simmonds a été un des joueurs clés d'une Section paloise victorieuse de Toulouse 13-9. Il a été le symbole d'une ligne arrière paloise plutôt en réussite face aux champions de France en titre.

Joe Simmonds a délivré tout un stade ! Il a envoyé en touche le dernier ballon du match, faisant rugir de plaisir le Hameau. Mais limiter l'influence de l'ouvreur anglais de Pau à ce coup de pied serait une bien belle bavure. Dans un match disputé, serré, accroché, mais aussi très brouillon, avec pas mal d'erreurs, à l'image des dix dernières minutes, un joueur de la trempe de l'ancien d'Exeter est souvent primordial. Mais à part une lointaine tentative envoyée sur le poteau, l'ouvreur palois a été précis dans ses coups de pied face aux perches.

Dans le jeu d'occupation, Joe Simmonds avait un sacré client en face avec Melvyn Jaminet et la longueur de son jeu au pied. Mais il s'en est bien sorti, aidé par ses partenaires des lignes arrières. Il a parfaitement géré le tempo d'une rencontre un peu dans un faux rythme, notamment avec seize coups de pied tapés, plus gros total de la rencontre. Il a aussi pris quelques initiatives intéressantes à l'image de ses 45 mètres parcourus avec le ballon dans les mains, ou de ce délicieux petit coup de pied par-dessus bien récupéré par Reece Hewat dans les 22 mètres adverses et qui a failli se terminer en essai, si Mickaël Capelli n'avait pas commis un léger en-avant... Mais surtout, sur le seul essai de la rencontre, il a bien animé cette longue action paloise et a cassé un plaquage en envoyant sur le sol son vis-à-vis Baptiste Germain.

?\u26aa\ufe0f La Section paloise confirme son très bon début de saison en battant le champion en titre toulousain.



Le résumé > https://t.co/Vvpi8XXJek pic.twitter.com/1op3YptrUV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 5, 2023

Cependant, n'aurait-il pas dû prendre les trois points quand les Palois, sur un temps fort, ont essayé, en vain, de marquer un essai avec plusieurs pénaltouche ? Si les Palois n'ont pas pris plus d'avance au tableau d'affichage, ils auraient pu s'exposer, en ayant une sortie de camp à effectuer, si l'Anglais avait ajouté trois points. Bref, la victoire paloise a évité ce débat épineux.

Maddoks et Attisogbe aussi intenables

Joe Simmonds a été le leader d'une ligne de trois-quarts en vue, ce qui peut paraître paradoxal avec une rencontre achevée sur le score de 13-9. La puissance du solide centre samoan Tumua Manu a bien soulagé la Section paloise par moments, en atteste les 45 mètres parcourus avec la balle et les trois défenseurs toulousains qu'il a battus. Son partenaire au centre, Emilien Gailleton, dans une rencontre où les opportunités de briller n'ont, certes, pas été légion, a souvent essayé de se proposer.

A lire aussi : Top 14 - Le baromètre de Pau - Toulouse : Reece Hewat était partout, un Owen Franks à deux visages

En revanche difficile de manquer Jack Maddoks qui marche sur l'eau, surfant sur le très bon début de saison du coleader béarnais. 115 mètres parcourus ballon en main, c'est le meilleur total de son équipe, juste devant un Théo Attisogbe intenable. Le champion du monde U20 a cru inscrire un essai portant le score à 14-3 après transformation. Cela aurait permis à Pau de prendre le large le quart d'heure de jeu à peine passé. Las, ce même ailier palois avait commis une faute plus tôt dans l'action, en étant en retard sur un duel aérien avec Baptiste Germain, la seconde réalisation de la saison du joueur de 18 ans a logiquement été refusée. Juste avant de sortir perclus de crampes, il a réussi à battre plusieurs défenseurs sur une touche jouée rapidement par un partenaire en courant à moitié, boitant sur sa jambe crampée.

Sur plusieurs séquences, à l'image de celle sur leur essai, les Palois ont montré qu'ils savaient envoyer du jeu. Ils sont peut-être ressortis frustrés de ne pas avoir pu plus ouvrir dans ce match aux nombreuses imprécisions. Mais grâce à la gestion de Joe Simmonds, entre autres, ils pourront plus que se consoler avec ces quatre points pris face au Stade toulousain !