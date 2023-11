C’est un duel au sommet qui se tenait au stade du Hameau entre la Section paloise et le Stade toulousain. Pau s’impose (13-9) devant Toulouse, notamment grâce à ses avants emmenés par un impressionnant Reece Hewat. Un quatrième succès de rang, décroché en cinq journées de Top 14. La Section paloise reprend la tête du championnat, partageant le fauteuil de leader avec le Racing 92 et le Stade français.

Un démarrage plein pot ! Les Béarnais compilent désormais quatre succès de rang en cinq journées de Top 14 (après une défaite d’un point à Castres en ouverture). Les joueurs de Sébastien Piqueronies sont venus à bout des champions de France toulousains, 13-9.

Deux minutes de feu et du combat

Âpre et acharnée, cette rencontre a avant tout été un sacré combat. Un bras de fer plutôt bien négocié par les Toulousains dans le premier acte. Ils se nourrissent des fautes béarnaises pour capitaliser au tableau d’affichage. Deux fautes en mêlée et deux ballons perdus en touche par les Palois font ainsi le bonheur des visiteurs, avec Melvyn Jaminet qui concrétise face aux perches (14e, 21e et 25e).

Mais, les Béarnais montrent qu’ils peuvent être tranchants offensivement. Un long temps de jeu de près de deux minutes est concrétisé par un essai de Reece Hewat. Il matérialise un temps fort initié par une attaque de la ligne de l’ouvreur Joe Simmonds, bien relayé par ses avants Whitelock, Tagitagivalu et Capelli. Pour un essai d’Hewat donc, en position de finir le travail (16e). Dans la foulée, les locaux pensent faire le break. Sur une offensive toulousaine, le jeune ailier béarnais Théo Attissogbe intercepte l'ovale et file à l'essai (18e). Mais après arbitrage vidéo, l’essai est logiquement annulé pour une faute dans les airs de l’ailier béarnais sur Baptiste Germain, à l’origine de l’action.

Abnégation béarnaise

Sur l’entame du deuxième acte, la volonté de renverser son adversaire transpire du côté de la Section paloise. Les Béarnais dominent largement cette entame de période mais sans réussir à concrétiser. Que ce soit sur une pénalité jouée en touche mais transformée en maul improductif à 5 mètres de l’en-but toulousain. Sur une pénalité de Joe Simmonds renvoyée par le poteau. Ou sur d’autres attaques bien refoulées par la défense toulousaine. Les Toulousains gèrent bien ce long temps faible. Ils restent même collés au score, après un nouvel échange de pénalités entre Simmonds (63e) et Jaminet (74e).

Les Palois mènent alors 13-9 dans les ultimes minutes de la partie et ne sont pas à l’abri d’un éclair toulousain. Celui-ci ne viendra pas. L’ultime offensive est stoppée à dix mètres de l’en-but des Béarnais. Reece Hewat surgit et se met en position de gratter le ballon, récompensé d’une pénalité. Présent en bord de touche offensivement pour apporter son soutien, souvent très rapide à venir mettre la pression sur l’adversaire et donc précieux pour gratter quelques ballons, le 3e ligne béarnais - également auteur du seul essai du match - a été omniprésent.

Dans cette rencontre assez cadenassée, l’abnégation des Béarnais aura finalement payé. Toulouse empoche un bonus défensif. Et Pau retrouve donc son fauteuil de leader, le partageant avec le Racing 92 et le Stade français. Lors de la prochaine journée, Toulouse accueillera Perpignan et Pau recevra Bordeaux-Bègles. Les Girondins auront un sacré défi à relever pour venir épingler l’une des équipes de ce début de saison.