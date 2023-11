Les Béarnais restent en tête du classement à la faveur d’un succès arraché face au champion, grâce à un plus grand réalisme et à son sens stratégique. Le début de saison est plus que réussi pour la section.

Pour la première fois depuis une petite éternité, la Section paloise avait les honneurs du créneau télévisé du dimanche soir. Les Béarnais, premiers avant cette journée, dotés de la meilleure attaque de l’élite avec 30,25 points par match jusqu’alors, avaient amplement mérité ce « privilège ». Encore fallait-il être à la hauteur du statut d’équipe surprise du début de saison et d’un adversaire qui, s’il ne présentait pas avec toutes ses armes, avait de sérieux atouts à faire valoir. Les supporters du Hameau n’ont cette fois pas eu droit à un spectacle offensif mais à un duel au couteau. Dans des conditions humides, les deux formations se sont rendues coup pour coup. À ce petit jeu d’occupation et de défis en conquête, les Béarnais ont connu leur lot de contrariétés – deux pénalités en mêlée contre Facundo Gigena, deux touches perdues sur le premier acte – mais n’ont pas renié leur envie de garder le ballon. Juste avant la mi-temps, un mouvement, au cours duquel Emilien Gailleton a fait preuve de toute sa dextérité, aurait pu joliment récompenser cet allant collectif. Il s’en est fallu d’un petit en-avant de Mickaël Capelli… Simmonds, roi de la stratégie Face à une défense toulousaine résiliente, la solution devait venir d’ailleurs quand bien même Théo Attissogbe se démenait comme un beau diable sur chaque prise de balle. Les hôtes de la partie ont fini par trouver la faille en insistant sur les basiques: plus avisés dans le jeu d’occupation, avec Joe Simmonds en précieux maître à jouer, et globalement dominateurs dans le jeu au sol (Reece Hewat étant exemplaire dans ce secteur), les Béarnais sont parvenus à accentuer leur avantage après l’heure de jeu par une nouvelle pénalité de leur ouvreur. Avec quatre points d’avance, les hommes de Sébastien Piqueronies passaient dès lors un test de maîtrise. Un examen réussi en dépit de quelques moments de flottement et d’une indiscipline croissante. Mais ce dimanche, la réussite était du côté béarnais. L’efficacité, également. Le signe, peut-être, que l’effectif vert grandit et a appris de ses erreurs passées. Avec cette quatrième victoire en cinq rencontres, la troisième en trois réceptions, les Béarnais ont retrouvé les sommets du classement, à égalité avec le Racing92 et le Stade français. Et contrairement aux deux clubs de la région parisienne, ils auront l’opportunité de poursuivre leur spirale positive à la maison, face au rival bordelais. Le Hameau peut encore se préparer à vivre une bonne soirée.