Ce dimanche soir, la Section paloise a réussi à faire tomber la Stade toulousain au Hameau (13-9). Dans cette rencontre, Reece Hewat a survolé les débats alors qu'Owen Franks a été bon en mêlée, mais trop indiscipliné.

Les tops

Reece Hewat

Le troisième ligne béarnais réalise un énorme début de saison, et il a confirmé ce dimanche soir. Hyperactif en défense, c'est lui qui a marqué le premier essai du match, en force, pour récompenser tout le travail de son pack. En touche, l'ancien Aurillacois a également su se montrer important. L'Australien a notamment été utilisé sur des lancers précieux à quelques mètres de la ligne toulousaine. Hewat fait partie des patrons de la Section. Dans la dernière minute, il a gratté le ballon qu'il fallait pour assurer la victoire des siens.

Joe Simmonds

Encore une fois l'Anglais a parfaitement endossé son rôle de patron dans la ligne arrière béarnaise. Même s'il a manqué une pénalité longue distance (un de ses rares échecs de la saison), il a été plus que précis avec son pied droit. Dans une partie qui ne s'est jamais enflammée, l'ancien joueur d'Exeter a réussi à enfermer les Toulousains dans leurs 22 mètres à plusieurs reprises.

Melvyn Jaminet

Ses coups de pied flottent encore dans le ciel du Hameau... On fait un peu d'humour, mais à chacunes de ses frappes, il faut vraiment lever les yeux au ciel pour apercevoir le cuir. Efficace face aux poteaux comme à son habitude même s'il a manqué deux coups de pied dont un important en fin de match, Melvyn Jaminet a fait un bien fou aux siens dans l'occupation. De retour après avoir disputé la Coupe du monde, l'ancien joueur de l'Usap a répondu en patron. Dans le jeu, il n'a jamais commis d'erreur et a parfois essayé de relancer pour remettre les siens dans le bon sens de la marche.

Les flops

Facundo Gigena

Quand on affronte un pilier droit all black, double champion du monde, on s'attend à un énorme défi. Problème, c'est plus facile de l'écrire que de le faire. Facundo Gigena a subi face à Owen Franks. Il a été sanctionné à deux reprises, avant d'être remplacé par son staff dès la 27ème minute. Rémi Seneca, qui est entré à sa place, a lui réussi à tenir la barraque face au droitier toulousain.

Owen Franks

Au-dessus, il est écrit que Franks a dominé Gigena en mêlée, c'est vrai. Mais le All Blacks a été trop indiscipliné pour rendre une copie plus que satisfaisante. Le pilier droit haut-garonnais a tout simplement été sanctionné à trois reprises dans le jeu courant, c'est beaucoup trop pour un joueur de son talent. En première mi-temps, il a même vu une de ses passes interceptées par Théo Attissogbe. Heureusement pour lui, l'essai a été refusé à la vidéo.

Baptiste Germain

Touché en première mi-temps au genou, l'ouvreur a serré les dents pour tenir jusqu'à la 71ème minute. Dans le jeu, il a eu du mal à mettre de la vitesse dans le jeu haut-garonnais alors qu'en défense, il a manqué quelques plaquages qui auraient pu coûter cher. Après une prestation majuscule face à l'UBB la semaine passée, Baptiste Germain n'a pas réussi à réitérer une telle performance.