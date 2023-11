Capitaine de l'Angleterre, Marlie Packer a été élue meilleure joueuse du monde. Dans l'équipe type de l'année 2023, deux joueuses françaises prennent place : Pauline Bourdon-Sansus et Gabrielle Vernier.

En marge du Women XV qui s'est achevé, ce samedi, par une défaite des Bleues contre le Canada et par le triomphe des Anglaises sur des Néo-Zélandaises pourtant sur leur sol, World Rugby a remis ses récompenses individuelles. Et c'est décidément une sacrée journée pour Marlie Packer ! En plus d'un titre collectif, la capitaine des Red Roses est partie avec un trophée individuel. Elle a tout bonnement été élue meilleure joueuse du monde ! Une consécration pour la joueuse de 34 ans, licenciée aux Saracens.

Deux Françaises dans le XV de l'année

Troisième récompense de la journée pour Marlie Packer, elle a été nommée dans le XV de l'année 2023. Dans cette composition, deux nations sont très bien représentées. Les Anglaises placent sept joueuses ; les Néo-Zélandaises cinq. Et au milieu des Red Roses et des Black Fearns, deux Françaises. Il s'agit de Pauline Bourdon-Sansus, à la mêlée, et de Gabrielle Vernier, au centre.

À noter que la Néo-Zélandaise Katelyn Vahaakolo est la meilleure jeune joueuse de l'année et le plus bel essai de 2023 a été attribué à l'Italienne Sofia Stefan, pour une réalisation face à l'Irlande, dans le Tournoi des 6 Nations.