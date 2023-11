Le deuxième ligne fidjien Api Ratuniyarawa a comparu devant un tribunal correctionnel au pays de Galles. L'ancien joueur de Bayonne est accusé d'agression sexuelle sur trois femmes.

Api Ratuniyarawa, est accusé d'avoir agressé sexuellement trois femmes dans une boîte de nuit du centre-ville de Cardiff, dans la soirée du 31 octobre au 1er novembre. L'ancien joueur d'Agen (2013-2016) a comparu devant le tribunal de Cardiff ce samedi 4 novembre au matin, rapportent nos confrères de Wales Online. Le procureur gallois en charge de l'affaire, Michael Evans, a expliqué au tribunal que les trois incidents présumés sont indépendants les uns des autres, les femmes ne se connaissant pas entre elles et ne connaissant pas Ratuniyarawa avant ce soir-là.

Il a été annoncé que le deuxième ligne fidjien, âgé de 37 ans, est accusé d'avoir pénétré deux des victimes avec son doigt et d'avoir touché la poitrine et le corps de la troisième femme.

Au pays de Galles avec les Barbarians

Le magistrat en charge du dossier, Peter Hamley, a soumis Api Ratuniyarawa à une "caution stricte", avant que l'affaire ne soit portée devant la Cardiff Crown Court le 4 décembre prochain. Pendant la durée de sa liberté sous caution, le Fidjien devra respecter un couvre-feu électronique entre 19 heures et 7 heures du matin. Il ne pourra entrer au Pays de Galles que pour les procédures judiciaires et aura interdiction de fréquenter les établissements vendant de l'alcool, tels que les bars, les boîtes de nuît et les restaurants.

L'ancien joueur des London Irish, était, à sa demande, parti cet été du groupe fidjien en pleine préparation au Mondial. C'était pour décrocher un contrat de joker Coupe du monde, du côté de Bayonne, avec qui il a joué à Toulon. Tout ça pour mettre fin à son contrat au Pays basque pour... repartir avec les Flying Fijians afin de préparer le quart de finale contre l'Angleterre, suite au forfait de Temo Mayanavanua, touché au genou.

Sans club depuis, il était au pays de Galles pour jouer une rencontre avec les Barbarians Britanniques face aux Gallois. Un porte-parole des Barbarians a déclaré : "Dès que nous avons été contactés par la police, nous avons coopéré pleinement, en les aidant dans leur enquête. Sur leurs conseils, nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires car l'enquête est en cours."