Bien que mené à la pause (0-9), après quarante minutes jouées contre le vent, le Biarritz olympique ne s’est pas affolé et a passé quasiment trente points au SUA en seconde période, pour décrocher une victoire bonifiée (29-9).

Le BOPB a glané, hier soir, son premier bonus offensif de la saison à Aguiléra - le second au total après celui remporté à Rouen fin septembre (13-46) - et si ce duel entre deux anciens pensionnaires de Top 14 avait des allures de choc, on a surtout vu, entre les gouttes qui tombaient du ciel basque, une équipe du BO qui a maîtrisé les éléments et son sujet, face à une formation d’Agen médiocre, maladroite ballon en main et finalement jamais en mesure d’inquiéter la bande à Thomas Sauveterre.

Goutta : "Nous n’avons rien maîtrisé"

Bien conscient que ses joueurs n’avaient pas répondu à ses attentes, le manager agenais, Bernard Goutta, n’y est pas allé par quatre chemins au moment de livrer son analyse. Les siens ont, certes, pris un carton rouge tôt dans le match (Joe Maksymiw, 28e, pour un plaquage haut sur Gervais Cordin), mais avec le vent dans le dos, ils auraient dû rentrer aux vestiaires avec une plus large avance, pour espérer quelque chose.

Bernard Goutta, manager du SU Agen Icon Sport

"Neuf points, c’est trop peu, a estimé l’ancien troisième ligne. Je trouve, encore une fois, que nous n’avons rien maîtrisé à l’extérieur. Cette équipe de Biarritz a fait un très gros match, elle a eu beaucoup de maîtrise, à l’inverse de nous, qui n’avons pas maîtrisé notre conquête et notre efficacité en zone de marque. On y va trois fois et on n’est pas réalistes. Eux scorent à chaque fois en seconde période. Tant qu’on n’arrivera pas à avoir plus de maîtrise sur notre conquête et notre défense, on n’arrivera pas à s’imposer en déplacement. Il faut avoir envie de gagner à l’extérieur."

Biarritz a répondu au défi physique

Pour espérer jouer un mauvais tour au BO, le SUA avait décidé d’aligner un pack lourd (958 kg, contre 798 kg pour Biarritz) et de faire un 6-2 sur le banc, là où Biarritz avait opté pour un 5-3. Au vu des conditions météo exécrables annoncées, les Lot-et-Garonnais voulaient pousser à bout le BO, physiquement, mais le club local a finalement gagné cette bataille. "Le SUA espérait peut-être nous faire mal devant et je trouve que les avants ont fait un gros boulot, a salué Renaud Dulin au coup de sifflet final. Les trois-quarts aussi, sur le jeu aérien ou tout le travail obscur. C’est important. Les joueurs ont vraiment relevé le défi. Avant le match, Steeve Barry avait dit que tous les trois-quarts allaient un peu être des avants. Ce dépassement de fonction et cette volonté de s’engager, ensemble, c’est ce qui me plaît. Il faut que ce match nous serve de leçon et nous donne beaucoup de force pour la suite."

À Aguiléra, la mêlée façonnée par Roger Ripoll a plus que tenu le choc. Dans la cage, Charlie Matthews a réalisé un match XXL et les sourires étaient sur tous les visages à la fin. "Je nous ai trouvés très calmes, assez froids, sereins, il n’y a pas eu d'affolement. Les prises de décision ont été bonnes. On sent qu’on avance", appréciait l’entraîneur de l’attaque basque. Et maintenant ? Biarritz essayera de confirmer face à l’US Dax, vendredi prochain (19h30) devant son public, et comme il est coutume de dire en Pro D2, lorsque deux matchs à la maison s’enchaînent, le second est souvent un piège dans lequel il faut éviter de tomber.