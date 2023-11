Dans une rencontre dont la tenue est longtemps restée incertaine à cause du fort vent, le Biarritz olympique Pays basque, contre les bourrasques, a d'abord subi en première période face à Agen. Regagnant les vestiaires mené 0-9, le BOPB a déroulé son rugby lors du second acte pour l'emporter, avec le bonus offensif, 29-9. À 14 pendant 50 minutes, le SUA n'a pas tenu le choc toute la partie.

Tout au long de ce jeudi 2 novembre, un doute a escorté les suiveurs de la Pro D2. Le choc d'ouverture de la neuvième journée opposant le Biarritz olympique Pays basque au Sporting Union Agen Lot-et-Garonne allait-il pouvoir avoir lieu sur la pelouse du Parc des sports d'Aguilera ? Avec des fortes bourrasques annoncées dans la soirée sur la commune des Pyrénées-Atlantiques, sans parler de la pluie, le doute était permis. Finalement, il était décidé, malgré des perches tremblotantes et des piquets délimitant l'en-but et les 22 mètres quasiment à l'horizontale, de lancer la partie. Dès lors, le toss devenait décisif : remporté par les locaux, il leur permettait de faire jouer les Agenais dos au vent en première période avant de subir au retour des vestiaires.

En début de match, donc, les Biarrotz mettaient leur plan à exécution. Faisant le dos rond, ne paniquant jamais et restant solides dans les fondamentaux, les locaux parvenaient à écoper. Malgré tout, avec la précieuse aide d'Eole, le SU Agen marquait trois pénalités via le pied de Thomas Vincent (7e, 24e, 28e). Une adresse qui donnait neuf longueurs de marge aux hommes de Bernard Goutta à la pause. Seulement, un caillou venait se placer dans la chaussure lot-et-garonnaise. Ou plutôt deux : l'impossibilité à marquer un essai malgré plusieurs occasions (dont une mêlée à 5 mètres de l'en-but basque à la 34e à la suite d'un en-avant de Gervais Cordin) et le carton rouge reçu par Joe Maksymiw (30e). Coupable d'un plaquage haut sur Gervais Cordin, l'Anglais laissait ses coéquipiers à 14 pendant 50 minutes.

La seconde période parfaite des Biarrots

À la pause, au micro du diffuseur, le troisième ligne du BOPB Charlie Francoz résumait bien la situation : "Dans de telles conditions, c'est pas mal ! Je pense qu'on s'en sort bien au score. À nous maintenant de faire le travail avec le vent dans le dos pour revenir au score et essayer de gagner le match." Ce que son équipe s'employait à réaliser dès le lancement du second acte. Malgré un ballon perdu en touche sur un lancer du talonneur remplaçant Bastien Soury, les Biarrots accéléraient rapidement et c'est Charlie Matthews qui allait passer la ligne pour réduire l'avant agenaise au quasi-néant en une mêlée (7-9, 50e).

Ensuite, si les Agenais tentaient de résister, ils étaient rapidement dépassés par la force de frappe basque et, surtout, la performance de grande classe de Bastien Soury. Précieux dans les rucks, il était aussi le détonateur de son équipe sur les ballons portés. Ainsi, il était logiquement récompensé d'un essai permettant aux siens de prendre l'avantage au tableau des scores (12-9, 58e). Dans la foulée, c'est Kerman Aurrekoetxea qui passait la ligne après un numéro de soliste de Steeve Barry (19-9, 64e), marquant son quatrième essai de la saison. En fin de match, ce sont Joe Jonas (24-9, 71e), pour la première fois aligné à l'ouverture, et Johny Dyer (29-9, 78e) qui y allaient de leur essai.

Des Agenais trop gentils

Après la sirène, le BO validait donc une belle victoire bonifiée en sortant le ballon des limites du terrain. "On a fait un match de 80 minutes, de A à Z, se réjouissait ensuite Bastien Soury. On a été bons en première comme en deuxième mi-temps. Depuis le début de saison, on n'avait pas su s'imposer avec la manière devant notre public, c'est chose faite !" Ce succès permet effectivement aux Basques de prendre cinq points sur ses terres pour la première fois de la saison. Une performance relançant largement le club dans la course au top 6.

Pour les Agenais, en revanche, cette nouvelle défaite à l'extérieur avec un tel scénario n'est pas bon signe, malgré la longue l'infériorité numérique. "On a été assez impuissants en seconde mi-temps, regrette Thomas Vincent. Franchement, je pense qu'il nous faut un peu plus de caractère. On est un peu trop gentils. Cela passe à la maison, mais pas à l'extérieur." Vendredi prochain, pour le compte de la dixième journée de Pro D2, Biarritz se déplacera à Dax tandis qu’Agen recevra Béziers.