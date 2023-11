Après sa lourde défaite à Lyon, Clermont veut se rebeller face à Bayonne. Vainqueurs au Michelin la saison passée, les hommes de Grégory Patat sont attendus en Auvergne, mais Christophe Urios assure qu'il n'y aura pas de "plan anti-Lopez".

Bis repetita. Comme depuis un an, Clermont prépare une réception une semaine après un revers frustrant à l'extérieur. Dominés par Lyon (41-22) le week-end dernier, les Auvergnats retrouvent leur stade Marcel-Michelin deux mois après un irrespirable succès contre La Rochelle. Sous le soleil clermontois, les protégés de Christophe Urios se sont entraînés devant près de mille spectateurs en ce jour de la Toussaint. Les supporters jaune et bleu ne se sont d’ailleurs pas laissés gagner par l’ambiance d’Halloween. Le mot d’ordre ? "Encore une défaite à l’extérieur oui… Mais on les suivra quoi qu'il arrive".

Le manager auvergnat était d’ailleurs sensible à cette belle affluence alors que ses hommes viennent de repartir du Rhône avec les valises pleines. "On est triste pour nos supporters, mais j’ai dit à mes joueurs : “regardez il y a encore du monde alors qu’on vient d’en prendre quarante”. Ils s’impatientent autant que nos joueurs et le staff. Mais les miracles n’existent qu’à Lourdes, et pas toujours, donc il faut un peu de temps, même si je sais que nous n’avons pas".

L’affreux souvenir de novembre 2022

Cette réception de l’Aviron doit également permettre aux Auvergnats de reprendre confiance en eux et de faire un match plein. Après vingt minutes parfaites face au LOU, les Jaunards ont cédé mais restent en progression selon leur manager. "Je n’ai pas encore perdu la tête mais je pense qu’on avance dans le bon sens. Les choses évoluent, les entraînements sont meilleurs. Quand on finit dixième et qu'on a du mal à réaliser ce que doit être le jeu de l’ASM, c’est logique de perdre en confiance… J’ai joué et entraîné contre Clermont pendant très longtemps, et une chose m’a toujours marqué quel que soit l’époque. C’est une équipe qui ne s’arrêtait jamais de courir, à l’échauffement, à la pause, et au retour des vestiaires. Ils travaillaient dur sur le terrain. On a peut-être perdu cette culture aujourd’hui".

Le 5 novembre dernier, Bayonne avait créé l'exploit en s'imposant à Clermont. Icon Sport - Icon Sport

L’ASM a surtout plusieurs leviers de motivation à activer : la défaite indigente de la saison passée qui avait plombé Clermont jusqu’au printemps, et l’affrontement face à trois anciens de la maison (Camille Lopez, Arthur Iturria et Cheikh Tiberghien). "Cela va rajouter un peu de piment au match ! Cette défaite nous a précipités vers le bas de tableau la saison dernière donc on n’oublie pas. Il y a une petite dette envers eux car on doit se racheter. Avant et après le match ce sera sympa de revoir Camille, Cheikh et Arthur mais on sait qu’ils viennent pour gagner" anticipe Rabah Slimani.

Impressionnant depuis un an, l’ouvreur bayonnais s’est encore sublimé face au Stade français et reste la principale arme bayonnaise. Mais pour Christophe Urios, la bataille commencera (toujours) devant. "C’est une équipe pas facile à jouer parce qu’elle a des avants solides et une charnière très expérimentée. Ils ne prennent pas beaucoup de risques,ils sont opportunistes et ils ont toutes les cartes en main pour venir faire un bon match. On n’a pas de plan anti-Lopez, on a un plan anti-Bayonne. On a un groupe costaud et qui a de la masse. Jusqu’à présent on était fin, et cela me donne du courage et du plaisir. Ici au Michelin, pour l’instant, on n’a jamais de problèmes depuis que je suis en fonction !". Que le plaisir dure, alors.