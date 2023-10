Le talonneur de la Section Paloise est à l'image de son club, sur la bonne voie. Après le succès massif à Perpignan, les Béarnais partagent la place de coleader avec le Racing 92, mais refusent de céder à l'euphorie.

Malgré une entame compliquée, le retournement de situation fut assez spectaculaire en votre faveur ?

Perpignan a effectué un bon début de rencontre, on est pénalisés trop rapidement sur les prémices du match dans tous les secteurs et on les laisse prendre confiance. Puis notre caractère fut de retour, c'était vraiment solide et nous n'avons jamais paniqués. L'essai que l'on marque juste avant la pause fait du bien dans les têtes et nous savions que nous n'étions pas très loin de réussir à ce moment-là.



Ce réalisme affiché par toute l'équipe est une démonstration de la bonne santé du groupe ?

Je pense que les essais marqués sont le fruit d'un gros travail collectif et d'organisation. Mentalement, je suis fier des gars, surtout au niveau de la récupération et des zones de combats. On a rectifié le tir assez vite et c'est appréciable.



Le sentiment que le club évolue dans le bon sens ?

Je parlerai de cela en fin de saison quand nous saurons où évoluera le club au classement. Je ne suis pas peut-être le plus vieux de l'effectif mais j'en connais un rayon sur les saisons compliquées ici. D'autres vous diront certainement le contraire, moi je prône la prudence.



Il y a quand même un classement assez flatteur pour démarrer la saison ?

Honnêtement, cela ne me fait ni chaud ou froid. Bien sûr, je n'occulte pas le plaisir que cela procure et je ne vais pas faire semblant de ne pas tenir compte de la situation. Mais le chemin est très long, on travaillera dans un meilleur contexte mais cela ne changera rien à notre approche sur laquelle tout le monde adhère.



Quel changement tout de même, quand la Section Paloise prenait le bouillon il y a encore quelques mois à Aimé-Giral ?

La préparation estivale, le boulot qu'on a fourni, et peut-être cette confiance qui nous anime actuellement, tout cela apporte du bonus pour l'équipe. Mais on va poursuivre ce que l'on met en place avec une grosse réception à assumer dès la semaine prochaine.