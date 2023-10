Grâce notamment à un grand Camille Lopez, encore une fois énorme, l'Aviron bayonnais a battu le Stade français ce dimanche sur sa pelouse de Jean-Dauger. Une victoire finale 16-3 des Basques, leur deuxième de la saison. Le talonneur Facundo Bosch a inscrit le seul essai de la partie.

Les amateurs de rugby français rongeaient leur frein depuis trop longtemps. Après une élimination hâtive du XV de France dans son mondial, les fans avaient envie de retrouver leur Top 14. Pour cette nouvelle ouverture de bal, c'est le leader du Top 14, le Stade Français, qui se déplaçait à Bayonne après 3 succès en autant de rencontres. Ce statut de leader ne lui aura finalement pas permis d'imposer sa loi en terres basques avec cette défaite sans contestation sur le score de 16 à 3.

L'Aviron bayonnais s'impose face au Stade français et réussit sa rentrée !



Le film du match : https://t.co/qr34Uthre0 pic.twitter.com/dwRI13RCEs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Bayonne accélère juste avant la mi-temps

On ne va pas vous mentir, cette reprise du Top 14 s'est faite en douceur du côté de Jean-Dauger où le rythme de la partie ne se sera jamais envolé. Tout a d'ailleurs très mal commencé pour le spectacle avec la blessure et sortie sur civière de Joris Segonds après seulement 2 minutes de jeu. Victime d'un coup de genou involontaire dans la tête, l'ouvreur du Stade Français stoppait le jeu pendant de longues minutes durant lesquelles les 29 autres acteurs ont largement eu le temps de se refroidir. Juste avant, Segonds avait pourtant ouvert le score sur la première pénalité de la journée (qui sera loin d'être la dernière...). De cette première période, on se souviendra finalement du réveil bayonnais dans les 5 dernières minutes, impulsé par un 50/22 trouvé par Camille Lopez. Si dans un premier temps Cormenier pensait avoir inscrit le premier essai, il sera finalement validé par Bosch (37e) pour récompenser l'effort collectif de l'Aviron qui tournait à la mi-temps avec une avance de 7 points (10 à 3).

Bayonne maîtrise

La seconde période ne connaîtra pas son lot d'essais et d'envolées solitaires. La faute à des erreurs trop nombreuses de part et d'autre (27 pénalités sifflées dans cette partie). Dans ces circonstances, ce sont tout de même les joueurs de Grégory Patat qui ont eu la maîtrise des événements, emmenés par le bon jeu au pied de Camille Lopez. Ce dernier, par deux fois, inscrivait des points au pied portant le score à 16 à 3 dès la 49e minute de jeu. Incapables de produire du jeu, les visiteurs n'ont au final jamais pu enclencher la marche en avant. Le déchet en touche (7 ballons perdus) ne leur aura jamais donné l'opportunité de développer une vraie offensive placée tandis qu'en face, les Basques, sans être rayonnants, se montraient plus conquérants. Plus de deux heures après le coup d'envoi, Luc Ramos sifflait la fin de la rencontre pour marquer le premier revers de la saison du Stade Français.

La série se poursuit pour Bayonne

Ce succès est donc le 21e de rang à domicile pour l'Aviron bayonnais qui en profite pour repartir de l'avant après deux défaites concédées à l'extérieur lors des trois premières journées. Le week-end prochain, les Basques devront confirmer ce bon résultat sur la pelouse de Clermont tandis que la Pink Army recevra Castres.