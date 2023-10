Excellent face au Stade français Paris, le deuxième ligne Arthur Iturria était satisfait du visage affiché par l’Aviron bayonnais, après la rencontre. Il a aussi souligné le bon travail effectué par les siens en touche.

Arthur, c’est un bon retour pour votre équipe, qui avait besoin de points ?

Oui, je pense que nous nous sommes resserrés sur nos valeurs, sur ce qu’on sait faire de mieux. Ces matchs de reprise, c’est un peu comme après une intersaison, on ne sait pas trop où on en est. Nous avons fait des choses simples, nous nous sommes appuyés sur une bonne conquête, un Camille Lopez qui fait du 100 %. C’était important de gagner, surtout à domicile.

Avez-vous été inquietés, pendant la rencontre ?

Je pense que nous avons été un peu apathiques en début de match, même si nous ne sommes pas vraiment en danger non plus. Nous arrivons moyennement à sortir de notre camp, avec des passes un petit peu hasardeuses. On se met en difficulté seuls, mais à partir du moment où on a joué chez eux, où la défense s’est mise en place, on n’a pas été vraiment mis en danger sur le match.

Aviez-vous la volonté d’être restrictifs, ou vous êtes-vous adaptés au match ?

Non, après, gagner un match de Top 14 en jouant de partout, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Nous avons cette envie de jouer, cet ADN est en nous, mais il faut aussi savoir respecter le territoire et l’équipe qu’on a en face. On n’est pas un géant du Top 14, on est une petite équipe qui doit gagner à domicile. Si on doit passer par des matchs comme ça, on les fera tous comme ça.

C’était un match de reprise, l’avez-vous ressenti au niveau du rythme ?

Pour ma part, oui. Ça fait bizarre. On a fait une petite opposition entre nous, mais ça n’a rien à voir avec les matchs comme ça. Il n’y avait pas trop de rythme cet après-midi, c’était un match de reprise et je pense que la semaine prochaine, ce sera un cran au-dessus à Clermont. Mais le principal est là, ce soir.

La touche a été un des gros points forts de cet après-midi. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

C’est un secteur où, sur les trois premiers matchs, nous étions en difficulté. On avait à cœur de faire beaucoup mieux. On a beaucoup travaillé l’attaque pendant les huit semaines, pour choper un peu plus d’automatismes les uns avec les autres. En match, c’est toujours différent, ce n’est jamais évident de le mettre en place. Aujourd’hui, on l’a très bien mis en place. Au niveau de la défense, nous avons réussi à leur rentrer dans la tête. Pour l’avoir vécu à Castres, où on a un peu perdu le fil en touche, c’est très compliqué de continuer à lancer. Je pense que c’est ce qui s’est passé chez eux. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur ça. On a fait un bon match. Les trois rencontres d’avant étaient très moyennes. Il faut s’appuyer sur ça, mais continuer à travailler

.Justement, quelle a été la recette, tactiquement, pour rentrer dans la tête des Parisiens ?

Nous avions choisi un positionnement par rapport à leur touche et nous avons eu de la chance, parce qu’ils ont fait à peu près ce qu’on pensait qu’ils allaient faire. Nous avons des joueurs très réactifs, comme Baptiste Héguy ou Thomas Ceyte. Uzair Cassiem se projette très bien vers l’avant aussi. Je pense que nous avons un bon alignement et il faut qu’on l'utilise. Nous avons pas mal de sauteurs dans le pack et ce n’est pas toujours le cas. Il faut continuer à cultiver cette envie de batailler sur tous les ballons défensifs.