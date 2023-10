Camille Lopez a une nouvelle fois mené ses coéquipiers vers une victoire à Jean-Dauger avec onze points marqués. À l'inverse, Peniasi Dakuwaqa a traversé la rencontre tel un fantôme. L'ailier fidjien a été très peu servi...

Les tops

Camille Lopez

Parfait dans l'animation, le numéro 10 bayonnais a longtemps soulagé ses coéquipiers avec ses longs jeux au pied et plusieurs touches intéressantes trouvées dans le camp parisien. Auteur d'un énorme 50-22 juste avant la pause, le numéro 10 bayonnais est à Jean-Dauger comme dans son jardin. Un deuxième 50-22 en seconde période a envoûté le public basque. Avec quatre coups de pied réussis en autant de tentatives, Lopez a également assuré face aux perches. Nouveau match plein pour l'ancien clermontois.

Facundo Bosch

Souffrant du bras en tout début de match, l'Argentin s'est accroché au mental et a été récompensé. Auteur d'un bon grattage en première période, Facundo Bosch a été récompensé de sa grinta en marquant le premier essai bayonnais après un maul dévastateur dans les cinq mètres parisiens.

Rory Kockott

Le demi de mêlée parisien a une nouvelle fois rayonné dans son style de malin pitbull. Parfait gestionnaire de ses avants et du tempo parisien, Rory Kockott aurait pu être récompensé d'un magnifique 50-22 mais le ballon a finalement rebondi en touche. Malgré une pénalité manquée, l'ancien castrais a une nouvelle fois prouvé qu'il était le meilleur numéro 9 du Stade français. Coupable de deux fautes grossières en seconde période, Kockott a échappé au carton jaune et s'en est finalement sorti.

L'Aviron bayonnais s'impose face au Stade français et réussit sa rentrée !



Le film du match : https://t.co/qr34Uthre0 pic.twitter.com/dwRI13RCEs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Les flops

Peniasi Dakuwaqa

La bombe parisienne n'a jamais explosé. Privé de ballons une majeure partie de la rencontre, Peniasi Dakuwaqa a échappé la gonfle sur l'une de ses seules actions lancé plein champ. En deuxième période, l'ailier fidjien a tenté une chistéra impossible le long de la ligne de touche. Une rencontre à oublier pour le supersonique Dakuwaqa.

Giovanni Habel-Kuffner

D'habitude si puissant ballon en main, le numéro 8 parisien n'a jamais pu mettre ses coéquipiers dans l'avancée. Très peu servi, Giovanni Habbel-Kuffner n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur et ne s'est pas non plus montré diabolique au plaquage.

Swan Cormenier

Dominé en mêlée une bonne partie de la rencontre par Paul Alo-Emile, Swan Cormenier s'est démené pour marquer le premier essai de la partie. Malheureusement pour l'ancien albigeois et l'Aviron il a échappé le ballon juste devant la ligne d'en-but. Avec trois pénalités concédées en mêlée fermée, Swan Cormenier a souffert et devra réagir lors de la prochaine rencontre de Bayonne.