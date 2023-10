La Rochelle accueille Castres pour le compte de la quatrième journée de Top 14. Les Rochelais sont neuvièmes du classement tandis que les Tarnais sont troisièmes grâce à un très bon début de saison. Découvrez les deux compositions avec notamment une charnière Kerr-Barlow - Reus côté maritime.

Les Rochelais retrouvent leur stade ! Après deux déplacements et une délocalisation à Angers, le stade Marcel-Deflandre et sa tribune présidentielle toute neuve sont prêts à vibrer. Pour le retour du Top 14 à La Rochelle, les entraîneurs ont décidé de titulariser Kerr-Barlow et Reus à la charnière. Le Néo-Zélandais sera capitaine. Brice Dulin sera bien titulaire à l'arrière. Les internationaux ne sont pas encore de retour, mais les Maritimes pourront s'appuyer sur une solide équipe avec une première ligne Païva - Lespiaucq-Brettes - Colombe, Favre - Nowell au centre du terrain, et les flèches Leyds - Thomas aux ailes.

Les Castrais voudront venir faire un coup à Deflandre. Avec 10 points en trois journées et une place sur le podium, le CO réalise un bon début de saison. Babillot sera titulaire, la charnière sera composée de Fernandez et Popelin. Arata débutera sur le banc. Tom Staniforth, qui vient de devenir papa, n'est pas dans le groupe.

Le XV de départ du Stade rochelais :

15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Nowell, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Reus, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Cancoriet, 8.Tanga-Mangene, 6. Dillane ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3.Colombe, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Païva.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Sorin, 18. Ployet, 19. Della-Schiava, 20. Iribaren, 21. West, 22. Bosmorin, 23. Kuntelia.

C'est l'heure de la compo !



Une deuxième ligne reconduite

Yoan est de retour en

Brice solide au poste#SRCO | #Top14 | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) October 28, 2023

Le XV de départ du Castres olympique :

15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11.Hulleu ; 10. Popelin, 9. Fernandez; 7. De Crespigny, 8. Ardron, 6.Babillot (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Maravat ; 3.Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18.Nakarawa, 19.Delaporte, 20. Papali'i, 21. Arata, 22. Le Brun, 23. Chilachava.

??? ?? ?????????

avec la Banque Populaire Occitane !



Découvrez les 2️⃣3️⃣ Olympiens qui défendront nos couleurs demain à 18h10 face au Stade Rochelais pour cette quatrième journée de Top 14 !



???? ???????? !#SRCO #TeamCO #TousEnsemble pic.twitter.com/NkTUtXhtye — Castres Olympique (@CastresRugby) October 28, 2023

Le match se disputera samedi à 18h10 au stade Marcel-Deflandre.