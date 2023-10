Épilogue de ce Mondial avec la finale opposant la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud (21h au Stade de France). Voici les chiffres marquants à connaître concernant les vieux briscards présents dans chaque équipe ou la défense des Springboks infranchissable en finale.

3

Sam Whitelock peut rentrer (un peu plus) dans la légende du rugby. Champion du monde en 2011 et 2015, le deuxième ligne peut remporter pour la troisième fois le trophée le plus convoité dans le monde de l'ovalie. Le deuxième ligne de 35 ans réaliserait ainsi quelque chose d'inédit.

14

Sur la feuille de match, Jacques Nienaber a couché le nom de quatorze joueurs de l'Afrique du Sud déjà présents sur le terrain en 2019, lors de la finale de la Coupe du monde. Ils ne seront sans doute pas impressionnés par la pression que génère un tel évènement. Parmi ces quatorze noms, toute la troisième ligne, composée de Duane Vermeulen, Siya Kolisi et Pieter-Steph De Toit.

5

Mais attention ! Dans le camp d'en face, cinq Néo-Zélandais ont déjà disputé une finale de Coupe du monde, c'était en 2015 (et aussi en 2011 pour Sam Whitelock, donc). Brodie Retallick et Sam Whitelock étaient associés en deuxième ligne, Aaron Smith avait été titularisé à la mêlée, quand Sam Cane et Beauden Barrett étaient sur le banc. L'arrière a marqué un essai en rentrant en jeu.

8

Will Jordan a déjà marqué l'histoire de la compétition. Il a inscrit huit essais dans la même édition d'un Mondial et a rejoint Julian Savea (2015), Bryan Habana (2007) et Jonah Lomu (1999). Il aurait pu s'emparer du record si Richie Mo'unga ne l'avait pas oublié en bout de ligne, en fin de match face à l'Argentine, lors de la demi-finale. Mais nul ne doute que le remuant ailier des Néo-Zélandais et des Crusaders voudra aller chercher ce record très prestigieux. En et finale, cela serait encore plus beau !

0

C’est la quatrième fois que les Springboks rallient la finale d'une Coupe du monde. Et les trois premières fois, en 1995, en 2007 et en 2019, les Sud-Africains n'ont pas concédé le moindre essai ! S'appuyer sur une défense solide, c'est sans doute cela leur recette pour monter sur la plus haute marche du podium. Car ça marche : trois finales et trois victoires. De la pluie et sept remplaçants côté Springboks, bis repetita ce samedi soir ?