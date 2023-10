Siya Kolisi s'est exprimé à deux jours de la finale de la Coupe du monde, opposant l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Le capitaine des Springboks en a profité pour soutenir Tom Curry avant de se projeter sur le plus grand match de "sa vie".

Siya Kolisi et les Springboks sont à deux jours du paradis. Champion du monde en 2019, le capitaine de l'Afrique du Sud a l'occasion de faire le doublé mythique quatre ans plus tard. Face à la Nouvelle-Zélande, le futur troisième ligne du Racing 92 s'attend évidemment à un sommet de rugby. "C’est énorme. On a fait la meilleure préparation possible. On sait à quoi s’attendre. Pour un joueur de rugby, c’est le top. Les All Blacks ont avancé dans l’ombre et maintenant, on les retrouve ici [en finale]. Il va falloir qu’on trouve des solutions aussi. C’est le summum, je pense que ça va être le plus grand match de ma vie".

À ce titre, les Springboks ont éjecté la France et l'Angleterre dans deux matchs irrespirables, conclus avec seulement un point d'avance au coup de sifflet final. Mais l'objectif est atteint. Placés dans la poule de la mort aux côtés de l'Irlande et l'Écosse, les Springboks sont tombés face au XV du Trèfle avec une défaillance notable au tir au but. Face au faible taux de réussite de Manie Libbok, Jacques Nienaber a choisi d'aligner Handré Pollard d'entrée, avec un banc à sept avants pour un trois-quarts (Willie Le Roux).

L'Afrique du Sud le retente !



Pour le match le plus important de l'année, les Springboks ont décidé de sortir son "Bomb Squad" avec sept avants sur le banc...



Plus d'infos : https://t.co/dYpYOyt7VQ pic.twitter.com/tNqBOqwaJ0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 26, 2023

On est derrière Tom Curry

Habitué à sortir en début de seconde période par le staff sud-africain, Siya Kolisi soutient les choix de ses entraîneurs. "Bien entendu, j’aimerais jouer davantage mais à ce moment-là, je sais que je n’en ai plus dans le réservoir. Je ne me focalise pas sur moi. Des décisions sont prises et on se dit : "est-ce que je fais la tronche ou est-ce que je passe à la suite ?" Quand le staff sélectionne l’équipe, ils ne se contentent pas de l’annoncer, ils expliquent leurs choix. Chacun a un rôle à jouer. C’est comme ça que le groupe aborde ça. C’est l’intérêt collectif qui prime".

Le capitaine des Springboks a profité de cette conférence de presse d'avant-finale pour venir au soutien de Tom Curry. Alors que World Rugby a classé sans suite les allégations de racisme de Bongi Mbonambi à l'encontre du flanker anglais, Siya Kolisi a lui aussi eu un mot pour le joueur de Sale. "Je lui ai parlé, je lui ai envoyé un message. C’est quelqu’un que je respecte. Nous, les joueurs, on est capables de gérer ça mais quand ça touche les familles, c’est différent. Je lui ai dit qu’on était derrière lui, qu’on pensait à lui".