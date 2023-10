À l'aube du choc qui verra s'affronter la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en finale de cette Coupe du monde, on vous propose de composer votre XV de légende. Deux choix par poste, un All Black et un Springbok qui ont marqué l'histoire de ce sport...

J-1 avant Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud en finale de cette Coupe du monde !