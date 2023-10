World Rugby a clos l'affaire Mbonambi, estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves accablant le talonneur sud-africain, accusé de propos racistes à l'encontre de l'Anglais Tom Curry, lors de la demi-finale de la Coupe du monde.

World Rugby classe "l'affaire Mbonambi". La fédération internationale n'a retenu aucune charge contre le talonneur sud-africain car l'instance dirigeante ne disposait pas de preuves suffisantes pour juger le Springbok. "Toute allégation de discrimination est prise extrêmement au sérieux par World Rugby et justifie une enquête approfondie. Après avoir étudié toutes les preuves disponibles, y compris les images du match, les enregistrements audio et les témoignages des deux équipes, l'instance dirigeante a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves à l'heure actuelle pour engager des poursuites. Par conséquent, l'affaire est considérée comme close à moins que des preuves supplémentaires ne soient découvertes. World Rugby reconnaît par ailleurs que Tom Curry a émis des allégations de bonne foi et qu'il n'y a aucune suggestion que ces allégations soient délibérément fausses ou malveillantes".

Mbonambi titulaire en finale

Pour rappel, Tom Curry avait alerté l'arbitre de la demi-finale, Ben O'Keeffe, sur des propos racistes qui auraient été tenus par Bongi Mbonambi. "C'est normal que le talonneur me traite de s*lope de blanc ?" avait réagi le flanker anglais. Alors qu'il risquait entre six et cinquante-deux semaines de suspension, le champion du monde 2019 tiendra finalement sa place en finale du Mondial, face à la Nouvelle-Zélande. Après avoir disputé l'intégralité de la demi-finale, Bongi Mbonambi devra à nouveau serrer les dents pour aider son équipe à conserver le trophée Webb-Ellis.