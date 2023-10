Fabien Galthié, sous contrat jusqu’en 2028 avec la FFR se remet au travail dès aujourd’hui pour préparer son second mandat. Première échéance : définir les contours de son staff et d’un fonctionnement probablement différent, en raison de nouvelles contraintes...

Le temps du deuil aura été de courte durée pour Fabien Galthié. La défaite en quart de finale du Mondial à peine consommée, sans doute pas encore digérée, le sélectionneur du XV de France doit se remettre au travail pour préparer son prochain mandat, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2027 en Australie. Premier rendez-vous : ce vendredi avec le vice-président de la FFR en charge du haut niveau Jean-Marc Lhermet (lire par ailleurs). Évidemment, ces deux-là ne partiront pas d’une feuille blanche. En amont du Mondial, plusieurs membres actuels du staff ont prolongé leur bail avec la FFR. Raphaël Ibanez (manager), William Servat (entraîneur des avants), Nicolas Buffa (analyste vidéo) et Nicolas Jeanjean (préparateur physique) seront toujours là, ce dernier prenant même du galon en raison du départ de Thibault Giroud en direction de l’UBB. Laurent Labit et Karim Ghezal ayant décidé de rejoindre le Stade français, Patrick Arlettaz (Usap) et Laurent Sempéré (Stade français) ont signé un contrat de cinq ans pour coacher les Bleus. Avec eux, Fabien Galthié a entretenu le lien, même durant la compétition. Des échanges réguliers pour préparer l’avenir qui en disent suffisamment pour être convaincu de la volonté du sélectionneur de poursuivre sa mission à la tête des Bleus.

Toutefois, force est de s’interroger : qu’adviendra-t-il si Galthié, habitué sous la présidence de Bernard Laporte à avoir les coudée franches, à multiplier les collaborations au sein de staff, à organiser des stages coûteux loin de Marcoussis, se sent remis en cause dans son fonctionnement ? Face aux contraintes budgétaires de la fédération, Jean-Marc Lhermet a laissé entendre qu’une évolution du fonctionnement pourrait être de rigueur. "Je ne veux pas laisser penser qu’en raison de difficultés financières à la FFR qu’il va y avoir des coupes sombres et que nous allons revoir nos ambitions à la baisse, jure Jean-Marc Lhermet. Ce n’est pas du tout le cas. Sans doute que certaines choses vont évoluer, mais nous allons juste mener une réflexion autour d’un mode de fonctionnement dans lequel il y a aura des considérations organisationnelles, sportives et financières. Parce que nous pensons que ce serait une bêtise de vouloir repartir sur des bases identiques. "

Recherche "super manager" !

Durant la préparation et la compétition, Galthié avait bâti un staff de 28 membres. Tous n’ont pas le même statut. Certains sont salariés, d’autres prestataires. Certains vont poursuivre l’aventure, d’autres non. Galthié l’a acté lui-même. Mais d’autres changements pourraient intervenir. Depuis plusieurs semaines, le sélectionneur réfléchit à créer un poste transversal, faisant aussi le lien entre les équipes de France jeunes et le XV de France. Des profils de techniciens ont été identifiés, des noms circulent. Un exemple, déjà évoqué depuis plusieurs mois ? Pierre-Henry Broncan. "Sans doute Fabien aura-t-il la volonté de penser son projet un peu différemment, confirme Lhermet. Mais nous aurons aussi la nécessité de le passer au tamis de contraintes liées à la situation financière de la FFR. L’objectif est de trouver le meilleur projet pour que cette équipe de France reste au sommet et prétende être championne du monde en 2027. "