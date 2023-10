A l’issue de la pénible victoire de son équipe, synonyme de qualification pour une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, le capitaine des Springboks Siya Kolisi n’a souhaité retenir que le résultat. Il a surtout souligné la force collective et l’état d’esprit de ses partenaires.

Avez-vous eu peur de perdre votre titre mondial ce soir face à l’Angleterre ?

Honnêtement, c’est tout le travail accompli qui a porté ses fruits. Aujourd’hui, c’était vraiment moche, mais il faut aussi en passer par là pour être champions. Les Anglais ont travaillé dur, bravo à eux. Avant la Coupe du Monde, personne ne misait sur eux. Steve [Borthwick, sélectionneur de l’Angleterre], Owen [Farrell] et toute l’équipe se sont ressaisis et ont montré qui ils étaient. Ce n’est pas une équipe à prendre à la légère, ils sont arrivés jusqu’en demi-finale, bravo à eux. Après, pour mon équipe aussi, c’était moche, comme la semaine dernière, mais on est restés combatifs et on a trouvé le moyen de revenir dans le match. Je suis vraiment fier de la combativité dont on a fait preuve, et en particulier de tous ceux qui sont à nouveau entrés en cours de jeu.

Mais considérez-vous cette victoire comme un miracle ?

L’Angleterre est une équipe de classe mondiale. Leur plan de jeu a été excellent. Surtout, nous avons mis du temps à nous adapter. Mais finalement, nous avons gagné, c’est ce que l’histoire retiendra.

Qu’est-ce qui a fait la différence finalement ?

L’Angleterre a été excellente dans le jeu au pied, elle nous a dominés dans ce domaine. On a terriblement manqué de discipline en première mi-temps, en particulier dans les zones clés où ils pouvaient prendre des points. Mais en deuxième mi-temps on a réussi à revenir à la force du poignet. On a montré qui on est et ce qu’on est capables de faire à 23.

Dans quel état d’esprit étiez-vous à l’instant de la pénalité de la victoire d’Handre Pollard ?

Je n’ai eu aucun doute sur sa capacité à la réussir. Il l’avait déjà fait par le passé. Mais obtenir cette pénalité, c’est le travail de tous les mecs de devant. Ça, c’était fort. Après, Handre a fait le job et j’ai été soulagé.

Comment imaginez-vous la finale samedi prochain contre la Nouvelle-Zélande ?

Ça va être un aussi gros match que ce soir. Les All Blacks ont très bien joué hier soir (vendredi). On veut surtout remercier les supporters sud-africains qui sont venus jusqu’ici pour nous soutenir, ainsi que ceux qui sont restés à la maison. La semaine prochaine, ça va être difficile, ça va être un match spécial, alors on espère que nos supporters seront encore avec nous. On va essayer de défendre notre titre.

Justement, ressentez-vous le soutien du peuple sud-africain et même de tout le continent africain ?

Oui, nous le ressentons. Par l’intermédiaire d’un de nos sponsors, nous avons reçu une vidéo dans laquelle les gens nous témoignent de leur soutien. Vous savez, dans aucun autre pays du monde, vous ne verrez un supporter, qui n’a pas la télévision, se rendre dans un centre commercial pour suivre nos matchs. Et d’ailleurs, ces centres commerciaux restent ouverts pour permettre ce genre de choses. C’est incroyable et ça nous donne de la force.