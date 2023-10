Quel exploit ! Face à l'ogre néo-zélandais, les Françaises ont été héroïques pendant 80 minutes. Portées par la précision face aux perches de Morgane Bourgeois et un réalisme clinique des deux côtés du terrain, les Bleues s'imposent 18 à 17.

La France crée la sensation ! Face à la Nouvelle-Zélande dans cette compétition internationale (la WXV) qui remplace la tournée d'automne pour le rugby féminin, les Françaises ont été irréprochables dans l'envie, dans l'intensité et ont su se récompenser à la moindre incursion dans le camp adverse. Sérieuses durant 80 minutes, les Bleues s'imposent 18 à 17 et signent leur premier succès face aux Black Ferns au pays du long nuage blanc.

D'entrée, l'équipe de France a montré qu'elle était dans un grand jour. Alors que ce sont les locales qui tiennent le ballon durant les premières minutes, et que le rideau défensif français est mis sous pression, les joueuses tricolores vont faire parler leur malice. Sur une imprécision adverse, Emilie Boulard va se saisir du ballon dans ses 22 pour une course de près de 80 mètres et ne plus jamais être reprise. Un essai à zéro passe, mais qui permet aux troisièmes du dernier Mondial de prendre le score dès la cinquième minute de jeu (7-0, 5e).

Une efficacité clinique

Mais ce premier coup de poignard n'a pas calmé les ardeurs néo-zélandaises. Les championnes du monde en titre ont fait ce qu'elles savent faire de mieux : avancer grâce à leur puissance physique. Au bout d'une phase de jeu interminable (17 temps de jeu !), c'est Liana Mikaele-Tu’u, troisième ligne centre, qui est venu inscrire un essai sous les perches françaises pour permettre aux siennes de revenir à égalité (7-7, 11e).

On se dit alors que les championnes du monde en titre vont enchaîner, enfin lancées après un début de match où les Françaises ont su leur tenir la dragée haute. Mais au contraire, cette abnégation allait durer toute la rencontre et permettre aux Bleues de signer un succès héroïque. Si leur défense a été impressionnante, il faut aussi noter une attaque brillante par moments. En sortie de mêlée, l'équipe de France joue parfaitement petit côté, avec des passes dans le bon tempo pour lancer Cyrielle Banet au niveau de la ligne médiane. La numéro 14 va alors réussir un splendide exploit individuel, échappant à de nombreux plaquages adverses. Après un quart d'heure de jeu, la France reprend l'avantage, pour ne plus jamais le lâcher (12-7).

S'ensuit une longue période défensive, où la défense bleue va plier pour ne jamais rompre, avec une Madoussou Fall héroïque au grattage. Ce sont même elles qui vont inscrire les derniers points de cette première période, par la botte de Morgane Bourgeois (15-7, 34e).

Un carton rouge salvateur

En seconde période, la Nouvelle-Zélande va revenir avec les mêmes intentions, mais la défense française va continuer de bien tenir. L'arrière tricolore va venir alourdir le score, pour permettre à ses partenaires de prendre le large, avec onze points d'avance (18-7, 43e).

Une avance que les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz vont défendre vaillamment. Les Blacks Ferns n'arriveront pas à trouver la faille, malgré une période de près de cinq minutes dans les 22 bleues, et seront contraintes à prendre les points (18-10, 54e).

Mais la dynamique semble enclenchée et le navire tricolore se met à tanguer. Alors que les locales pensent avoir fait le plus dur en ayant récolté une nouvelle pénalité aux dix mètres français, Hollie Davidson, l'arbitre de la rencontre, est alors appelé par son arbitre vidéo. En effet, la pilier gauche remplaçante Chryss Viliko s'est rendue coupable d'un déblayage à la tête sur Gabrielle Vernier. Le constat est sans appel, carton rouge pour la joueuse néo-zélandaise.

Une bouffée d'oxygène pour des Bleues qui vont tenir, tant bien que mal, cette précieuse avance. Malgré une mêlée perdue à 8 contre 7, et un essai adverse les faisant recoller à un seul petit point, il n'en sera rien. Les Bleues vont tenir et c'est le dégagement de Lina Queyroi qui vient libérer l'équipe de France.

Pour la première fois de leur histoire, le XV de France s'impose face aux Black Ferns dans leur pays. Avec ce succès, elles lancent parfaitement leur compétition et signent l'un des plus grands exploits de leur histoire. Rendez-vous samedi prochain face à l'Australie pour confirmer ce succès.