Après le succès historique de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande (18-17), l'arrière Morgane Bourgeois a fait part de sa fierté d'une telle performance. Avec la responsabilité du jeu au pied, elle n'a à aucun moment tremblé.

Vous n'avez pas forcément joué le jeu de la possession face aux Black Ferns. Était-ce une volonté des joueuses ?

Le rugby dans lequel on prend le plus de plaisir c'est évidemment quand on touche énormément de ballons et qu'on produit beaucoup de jeu. Là on s'attendait à ce qu'elles veulent imposer leur rythme. Donc on n'a pas surjoué, on a voulu les contrer dans le jeu de l'occupation. Aujourd'hui on a gagné, s'il faut jouer comme ça pour gagner tous les matchs, on jouera comme ça.

Vous deviez assumer la botte face à la Nouvelle-Zélande. Comment vous êtes-vous sentie dans ce rôle ?

Oui pour moi c'était une première, mais j'ai l'habitude de le faire en club. Je bute depuis que je suis jeune à Bordeaux. C'est une responsabilité que j'aime endosser en club, donc là je ne me suis pas mis de pression supplémentaire.

C'était seulement votre deuxième sélection, et pourtant vous avez fait preuve d'une grande maturité. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de pression ?

On me donne une image d'hermétique à la pression mais pas du tout (sourire). Justement lors de ma première sélection (face à l'Irlande. NDLR), je m'étais mis pas mal de pression et ça ne m'avait pas trop réussi. Sur cette deuxième sélection, j'avais à cœur de prendre du plaisir. Forcément jouer les championnes du monde c'est forcément stressant mais j'essayais de prendre beaucoup de recul par rapport à ça et de me rappeler que ce n'était qu'un jeu. Ça m'a permis d'être bien et de pouvoir bien jouer.

Avec Emilie Boulard, décalée à l'aile, vous avez beaucoup combiné. Cette complicité s'est faite naturellement ?

Oui, ces combinaisons peuvent être inhabituelles vu qu'on avait jamais joué ensemble mais cet été on a beaucoup travaillé dans cette disposition. C'est vrai que sur les entraînements on se trouvait bien et je pense que sur ce match cela s'est vu. On a toutes les deux pris beaucoup de plaisir.