Les Bleues vont s'envoler pour la Nouvelle-Zélande afin de disputer la WXV. Pour cette compétition, les Françaises auront une nouvelle capitaine en la personne de Manae Feleu.

Ce dimanche après-midi, à quelques heures du départ en avion du XV de France Féminin pour la Nouvelle-Zélande où se disputera le WXV, du 21 octobre au 8 novembre prochain, l'encadrement français a dévoilé l'identité de la nouvelle capitaine pour cette compétition : il s'agit de la deuxième ligne grenobloise Manae Feleu. À 23 ans, l'Iséroise, originaire de Futuna, compte 9 sélections avec le XV de France Féminin et succède à l'autre deuxième ligne de Blagnac, Audrey Forlani. Pour rappel, Feleu avait disputé la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande en 2022 et s'était révélée durant le dernier Tournoi où elle enchaîna quatre rencontres.

Choquée par cette nomination

Dans une interview parue sur le site de la FFR, elle s'est dite "choquée" de cette nomination: "J’étais un peu choquée, je ne m’y attendais pas, pas du tout… Le bon mot c’est choquée, c’est comme ça que j’ai reçu la nouvelle. Quand ils m’ont appelé, déjà, je pensais qu’ils le faisaient comme toutes les filles, pour savoir si j’étais prise ou non pour la tournée. Dans ma tête la question était plus de savoir si j’étais prise pour aller en Nouvelle-Zélande. Alors je suis hyper honorée qu’ils aient pensé à moi pour le capitanat." Les Françaises affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et le Canada durant ce WXV.