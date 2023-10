Invité de viàMidol ce vendredi, Richard Dourthe, qui a disputé la finale de Coupe du monde 1999, balaye l'actualité des Bleus, et notamment le cas Antoine Dupont.

Richard Dourthe était l'invité de viàMidol ce vendredi. L'ancien international français (31 sélections) a été interrogé sur l'élimination des Bleus en quart de finale de "leur Mondial", qu'il considère comme un "échec". Mais pas seulement, puisqu'il donne son point de vue sur les prochaines semaines des Français : "Ils sont tous en vacances, il faut qu'ils récupèrent physiquement et qu'ils fassent le point. Car si on reprend le rugby avec le moral pas à 100%, on augmente le risque de blessures."

Aussi et surtout, il évoque l'importance d'Antoine Dupont dans ce XV de France et donc logiquement pose la question de son avenir. "Dupont va-t-il rester sur cet échec ou rebondir tout de suite ? [...] Sans son demi de mêlée, sans son capitaine, sans son meilleur joueur, ce n'est pas la même pour l'équipe de France (dans les prochains mois)."