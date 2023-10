L'émission "La Troisième Mi-temps" a présenté les enjeux de la deuxième demi-finale de Coupe du monde, opposant Sud-Africains et Anglais ce samedi soir.

La Troisième Mi-temps est revenue ce vendredi soir sur la demi-finale largement remportée par la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine. Mais ça n'est pas tout. Les journalistes en plateau en ont profité pour présenter la deuxième demie, qui opposera l'Afrique du Sud et l'Angleterre ce samedi soir.

Et Clément Labonne a exprimé un avis un peu à contre-courant de l'opinion générale. Notre journaliste voit en effet les Anglais l'emporter : "L'Angleterre va faire une "France 2011". A l'arrière, il y aura Freddie Steward, tout sauf un joueur frisson. Donc leur plan de jeu va être d'arroser de 300 chandelles Arendse et Kolbe. Il suffit qu'il pleuve et je les vois gagner 19-18."