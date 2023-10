Après l'écrasante victoire néo-zélandaise (44-6) face à l'Argentine, les chroniqueurs de l'émission la Troisième mi-temps étaient frustrés de la première affiche des demi-finales et regrettait l'intensité du quart de finale face à l'Irlande. Un choc qui avait tenu toutes ses promesses mais qui avait clairement des allures de demie.

Au sortir de la rencontre remportée sans difficulté par les All Blacks (44-6), le plateau de la Troisième mi-temps était unanime : ce match n'avait d'allure de demi-finale que dans le tableau de la compétition. Ni dans le suspense, ni dans l'intensité, ni même dans le spectacle, ce Nouvelle-Zélande - Argentine n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre.

"C'est dramatique, ça m'énerve, même si c'est la vérité, d'entendre que le demi des Blacks c'était l'Irlande, était agacé Maxime Gutierrez en plateau. Je n’ai rien contre les Pumas et je suis très content pour eux, mais ce n’est pas possible qu'une demi-finale de Coupe du monde se joue devant un stade avec ambiance insipide. Le moment avec le plus d'ambiance, c'était la Pena Baiona à la 77ème minute. Ça me fait vraiment mal au cœur pour le rugby, pour l'engouement qu'il y avait depuis des semaines et des mois".