Ardie Savea est l'homme fort des All Blacks dans cette Coupe du monde. Le troisième ligne Néo-zélandais a marqué les esprits de par sa force physique et son implication en défense.

Impérial, véritable métronome des All Blacks, Ardi Savea impressionne tout le monde. Le troisième ligne centre, vu comme le meilleur joueur du monde à son poste, a été décisif face à l'Irlande. Il a été élu homme du match de ce bras de fer remporté face au XV du Trèfle (28-24). Le numéro 8 des Hurricans a notamment délivré une prestation royale en défense avec 17 placages et des grattages à répétition. Véritable rapace dans le jeu, il est un élément moteur du rouleau compresseur néo-zélandais.

Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes ont analysé la performance de Savea décrit comme "un poison dans les rucks". Lui et les Blacks affronteront l'Argentine en demi-finale pour essayer de décrocher leur ticket pour le 28 octobre. En plus de son troisième ligne, Ian Foster a aligné la grosse équipe : Sam Cane, Will Jordan ou encore les frères Barrett seront de la partie.