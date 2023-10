Le demi d’ouverture du SU Agen était soulagé au sortir de la victoire contre Dax (7-3). Il remercie évidemment son centre fidjien, auteur d’une entrée remarquée et décisive.

On a envie de dire que seule la victoire est belle ce jeudi soir…

Il y a deux choses à retenir. La victoire et l’abnégation. On n’a pas lâché malgré les sifflets et l’atmosphère particulière. Quand tu ne domines pas comme tu le voudrais à domicile, c’est normal. On retiendra qu’il y a eu plus de maîtrise sur cette seconde période. On l’emporte de justesse, mais on l’emporte quand même.

Avez-vous aussi l’impression que cette victoire se joue sur l’occupation au pied ?

Oui. Romuald Séguy nous a fait mal en première période. On couvrait le dernier rideau à deux car on voulait fortement alimenter notre premier rideau pour avoir de bons ballons de contre-attaque. On s’est adapté un peu tard puisqu’on couvre trois en fin de première période. Avec une pelouse aussi humide, le ballon fuse. Donc tu te retrouves vite à la peine et c’est ce qu’il s’est passé lors de la première demi-heure. Heureusement, on a rectifié cela rapidement.

En ce sens, l’entrée de Ben Volavola semble vous avoir fait du bien.

Ben avait remarqué à la mi-temps que nous devions changer de stratégie. Taper plus au milieu et chercher moins de hauteur au regard des conditions. Quand il est passé en 10, il l’a fait et ça a marché. Moi, à l’arrière, j’ai essayé de l’aider. Mais il a bien géré.

Jeff Dubois disait qu’en faisant tourner son équipe, il vous avait peut-être déstabilisé. Êtes-vous d’accord ?

Non, pas du tout. Franchement, on s’est focalisé sur notre équipe. Cela faisait un mois que nous n’avions plus joué à Armandie. On n’a pas pris du tout cette équipe de haut. Mais cela fait quelques années que nous avons du mal face à ces équipes promues. Il n’y a pas de petite équipe. Il paraît que Mont-de-Marsan avait fait tourner chez nous. On a bien galéré contre eux aussi. Vraiment, notre équipe était remplie d’humilité.

Est-ce que votre équipe s’est rassurée lors de ce match ?

Offensivement, non. Sur le plan défensif, oui. Le comportement était également plus collectif qu’à Aurillac et Grenoble. Lors de ces déplacements, les initiatives étaient surtout individuelles. Contre Dax, cela n’a pas été le cas. J’extrapole peut-être mais cela n’est pas si simple avec ce calendrier saccadé, d’enchaîner.

Vous avez aussi perdu plusieurs ballons dans les rucks lors de ce match. Est-ce cela qui ne vous a pas permis de mettre votre jeu en place ?

Je pense effectivement. Le focus avait été mis sur le fait de tenir le ballon dans leur camp. Mais on n’a pas assez anticipé nos rucks. On a souvent eu un temps de retard et eux étaient attentifs à cela. Sur les matchs comme celui-ci, nous, trois-quarts, devons être beaucoup plus attentifs sur le soutien.

Un mot sur l’entrée de Ramoka qui vous permet de gagner le match ?

Il a été plus calme en ce début de saison mais mine de rien, à la vidéo, on voit qu’il monopolise deux ou trois défenseurs à chaque fois. Il avait peut-être besoin de repos car il a beaucoup enchaîné. Il met beaucoup de dynamisme, il est très dur à l’impact. Il nous a vraiment fait du bien lors de son entrée.