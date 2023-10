Pro D2 - Agen s'est imposé d'un rien contre Dax (7-3) jeudi 19 octobre lors de la 8e journée de Pro D2. Dominés en première période, les Agenais ont mieux tenu le ballon au retour des vestiaires pour inscrire le seul essai du match. Dax repart du stade Armandie avec le point de bonus défensif.

Dans une rencontre rendue difficile par la pluie qui est tombée pendant les 80 minutes, Agen est parvenu à renverser Dax devant son public pour s'imposer 7-3 et mettre fin à une série de deux défaites consécutives. Les Dacquois ont tout tenté pour s'imposer jeudi 19 octobre lors de la 8e journée de Pro D2 mais ils se sont montrés trop imprécis dans les passes pour prendre de vitesse la défense agenaise. C'est le troisième revers consécutif pour Dax qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur mais qui repart tout de même avec le point de bonus défensif de ce déplacement à Agen.

Un premier acte gâché par la pluie

Il est difficile de sortir un moment fort de ce match tant les occasions ont été pauvres de part et d'autre, notamment en première période car les deux équipes ont eu beaucoup de mal à trouver une solution face à la pluie. Résultat, chaque formation a beaucoup utilisé le jeu au pied, avec très peu de réussite. À ce jeu-là, ce sont les Dacquois qui ont mieux tenu le ballon dans le camp adverse sans vraiment parvenir à entrer dans les 22 mètres agenais. Dax aurait pu profiter des nombreuses fautes agenaises dans les 40 premières minutes pour prendre le large au score mais Romual Seguy était dans un mauvais jour avec une seule réussite au pied sur trois tentatives. Le match s'est un peu emballé après la demi-heure de jeu lorsque le demi de mêlée agenais, Dorian Bellot, a commis un en-avant volontaire, récoltant un carton jaune et offrant une pénalité à Dax, le seul coup de pied réussi de Romuald Seguy (0-3, 35'). Juste avant la pause, l'arbitre de la rencontre a sorti un nouveau carton jaune, pour Dax cette fois, après une domination des avants agenais sur l'exercice. Flavien Hourquet avait prévenu, la prochaine faute serait synonyme de carton et c'est Asa Faitotoa qui en a fait les frais (40').

Ramoka inscrit le seul essai du match

Au retour des vestiaires, les Agenais ont commencé à mieux tenir le ballon et à prendre confiance dans leurs systèmes. Après plusieurs percées infructueuses, la délivrance est venue de Kolinio Ramoka, entré en jeu quelques minutes auparavant, qui a inscrit le seul essai du match, profitant de la supériorité numérique d'Agen. Sur un ballon porté après une touche à 35 mètres, l'ailier agenais a été servi dans l'intervalle, parvenant à résister à un plaquage avant de feinter la passe pour Thomas Vincent et aplatir en force (7-3, 50').

